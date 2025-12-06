บอร์ด กอน.เดินหน้าลดฝุ่น PM2.5 ไฮไลต์กลุ่มโรงงานน้ำตาลที่มีสัดส่วนอ้อยเผา 5.01–15% เปิดหีบ 6 ธันวาคมนี้

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการลดฝุ่น PM 2.5 จากภาคการเกษตร ภายหลังการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2568/69 ตามสัดส่วน “อ้อยเผา” ของแต่ละโรงงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสด ลดการเผาในไร่อ้อยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ที่สำคัญ
ไฮไลต์สำคัญ: กลุ่มที่ 2 เปิดหีบวันที่ 6 ธันวาคม 2568
โรงงานที่มีสัดส่วนรับอ้อยเผา 5.01% – 15.00% รวมจำนวน 17 โรงงานทั่วประเทศ จะเริ่มเปิดหีบอ้อยในวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการลดการเผาอ้อยในพื้นที่เพาะปลูกหลักของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเปิดหีบดังนี้
กลุ่ม 1 : รับอ้อยเผาไม่เกิน 5% – เปิด 1 ธันวาคม 2568 (9 โรงงาน)
กลุ่ม 2 : 5.01–15% – เปิด 6 ธันวาคม 2568 (17 โรงงาน)
กลุ่ม 3 : 15.01–25% – เปิด 8 ธันวาคม 2568 (30 โรงงาน)
กลุ่ม 4 : เกิน 25.01% – เปิด 11 มกราคม 2569 (2 โรงงาน)
ปีนี้ถือเป็น “ครั้งแรก” ที่ กอน. ใช้รูปแบบเปิดหีบตามเปอร์เซ็นต์อ้อยเผา เพื่อจูงใจให้ทุกภาคส่วนลดการเผาอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) คาดว่า ปี 2568/69 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบกว่า 93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% จากปีก่อน สะท้อนสถานการณ์ฝนที่เอื้อต่อผลผลิตมากขึ้น
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,152.62 บาทต่อตัน
รัฐบาลย้ำว่า การบริหารจัดการฤดูหีบอ้อยปีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องผลผลิต แต่เป็นมาตรการสำคัญเพื่อลด PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประเทศเดินสู่ “การผลิตอ้อยสะอาด–ไร้การเผา”