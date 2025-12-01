เยาวชนไทยคว้า 3 เหรียญทอง แข่งขัน WorldSkills Asia Taipei 2025 ที่ไต้หวัน

ธงชาติไทย โบกสะบัด เฮลั่น!! ไทเป ทีมเยาวชนไทย คว้า 3 เหรียญทอง แข่งขัน World Skills Asia Taipei 2025“ ที่ไต้หวัน ผู้ประกาศ ขานชื่อ Thailand รัวๆ คว้าเหรียญรางวัล รวม 12 เหรียญ จากที่ส่งแข่งขันทั้งหมด 16 สาขา แถมได้ 1 เหรียญ “ฝีมือยอดเยี่ยม” ด้าน Web Technologies เผย สาขา Mechatronics ได้คะแนนรวมสูงสุด ได้เหรียญ The Best of Nation
การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน World Skills Asia Taipei 2025 เสร็จสิ้นลงแล้ว หลังแข่งขันมา 3 วัน ต่อเนื่อง โดยมี เยาวชนไทย 19 คน ร่วมแข่งขันใน 16 สาขา โดยเดินทางมาตั้งแต่ 25 พย.-1ธค.2568 นำทีมโดย ”รองโต้ง“ นายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าทีม โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ 29 ประเทศ เป็นประเทศ สมาชิก 18 ประเทศ และประเทศรับเชิญ 11 ประเทศ รวมผู้แข่่งข่ัน 339 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จากประเทศต่างๆ กว่า 350 คน ที่ Nangang Exhibition Hall นครไทเป
ผลการแข่งขันได้ประกาศในพิธีปิดการแข่งขัน ที่มีนายกรัฐทนตรี ไต้หวัน เป็นประธาน โดยทีมเยาวชนคว้าเหรียญรางวัล รวม 12 เหรียญ จากที่ส่งแข่งขันทั้งหมด 16 สาขา
เป็นรางวัลเหรียญทอง 3 สาขา “น้อง MK” ศักรินทร์ สังคนุช กศน. ยโสธร ม.6 สาขา Hair Dressing และ น้องขนมปัง พัชรมล ลิ่มทอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขา Restaurant Service และ “น้องพีท” ปิยังกูร มารัศมี และ ”น้องจูเนียร์“ ธีรภัทร เตชะชมภูเวทย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น สาขา Mechatronics
5 เหรียญเงิน ได้แก่
- สาขางานเชื่อม “น้องโอห์ม“ รัชชานนท์ ทิพฤาชา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายภัทร์ วรศักดิ์โยธิน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
- สาขาประกอบอาหาร
น้องเจอรี่ นครินทร์ จรูญพันธุ์วณิช
วิทยาลัยดุสิตธานี
- สาขาก่ออิฐ น้องกล้า ศุภกฤต แสงธูป วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
- สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่
น้องโบนัส วัชระ มาลาศรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
”น้องต๊ะ“ สุวิจักขณ์ จักวาโชติ
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
- สาขาซ่อมตัวถังรถยนต์ น้องเปรม อัครเดช จันทร์เพี้ยฟาน
บริษัทั เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซึ่ัพพลาย จำกัด
3 เหรียญทองแดง ได้แก่
- สาขาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
น้องทอฝัน นางสาวชญานิศวร์ ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น น้องทิว ศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์รัตน์
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร น้องเบียร์
นายอนุวัฒณ์ บำขุนทด
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค)
และได้รับ 1 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม
- สาขาเทคโนโลยีเว็บ น้องบลู ฐิติวัฒน์ ชูทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
และ รางวัล Best of Nation
สาขาเมคคาทรอนิกส์ม “น้องพีท” ปิยังกูร มารัศมี และ ”น้องจูเนียร์“ ธีรภัทร เตชะชมภูเวทย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
นอกจากนี้ ใน สาขา รางวัลทุ่มเทเสียสละ ได้แก่ - สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (697 คะแนน) น้องเก่ง ว่าที่ร้อยตำรวจโท กรวิชญ์ ในกระโทก โรงเรียนนายร้อยตำรวจและ น้องเฟิร์ส นายนันท์ธร จอมศิลป์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- สาขาสร้างโมเดลเกมสามมิติ (683 คะแนน) น้องเอม นายสรัล เอกบุศย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- สาขาจัดดอกไม้ (679 คะแนน)
น้องฟอร์ด นายณัฐวุฒิ จันทร์ศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- สาขาต่อประกอบมุมไม้ (659 คะแนน) น้องกิ๊ง นางสาวกัญญาวีร์ สุภาโชค โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
”รองโต้ง“ นายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าทีมคณะเข้าแข่งขันได้กล่าว ขอบคุณและชื่นชมทีมเยาวชนไทยทุกคนที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ ที่ได้เหรียญรางวัลถึง 12 เหรียญ เป็นการสะท้อนถึงความทุ่มเทและเสียสละของน้องๆ ทั้งจากการฝึกซ้อม เก็บตัว และฝึกฝนมาตลอดเวลารายเดือนที่ผ่านมา
การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานไม่ใช่เป็นแค่การแข่งขันการใช้แรงงานเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของ Skill ทักษะในการใช้แรงงานที่ต้องใช้ทั้งความคิด ไหวพริบปฏิภาณ ประสบการณ์
โดยจะเห็นได้ว่าทักษะฝีมือแรงงานสาขาต่างๆมีมากมายสะท้อนให้เห็นว่ามีวิชาชีพสาขาต่างๆในโลกนี้เพิ่มขึ้น ทั้งอาชีพดั้งเดิม ที่ต้องมีการปรับตัว มีการReskill และอาชีพใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเทคโนโลยี ที่เยาวชนไทยต้องเรียนรู้ และฝึกฝนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ที่สำคัญเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกและมีประสบการณ์ในการแข่งขัน รวมถึงได้รางวัลรับรองแล้ว สามารถต่อยอดในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานแรงงานของไทย เรียกได้ว่าเป็นคนเก่งของในแต่ละสาขาอาชีพเลยทีเดียว
ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การสนับสนุนเยาวชนไทยในการฝึกฝนความชำนาญทักษะฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆโดยมีสำนักงานสาขาคอยสนับสนุนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยการประสานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการคัดเลือกเยาวชนไทยมาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อทำการแข่งขันในสนามต่างๆ ที่หมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศ
”ถือเป็นการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของไทยให้สู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล“ นายสมชาติ กล่าว