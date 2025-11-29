xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจาก “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่” ภาระงานฟื้นฟูกว่า 1,200 กม. หลังน้ำลด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



GISTDA วิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อประเมินความเสียหายของถนนและทางรถไฟในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่า “โครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบจำนวนมาก” และต้องเร่งฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลด

สรุปผลวิเคราะห์: เส้นทางที่ถูกน้ำท่วม & ปริมาณงานฟื้นฟู เฉพาะ “ช่วงที่มีน้ำท่วมจริง” ทุกระดับความลึก พบว่า…ถนน + ทางรถไฟรวมที่ถูกน้ำท่วม มากกว่า 1,200 กม. มีความยาวที่ต้องเข้าฟื้นฟูโดยตรง ประมาณ 450 กม.

รายละเอียดตามประเภทถนน:
ถนนชุมชน–ถนนท้องถิ่น ได้รับผลกระทบมากที่สุด
• ความยาวน้ำท่วมรวม 845 กม. (~80%)
• ต้องเร่งทำความสะอาด กำจัดตะกอน และซ่อมแซมทางในพื้นที่ชุมชนจำนวนมาก
ทางหลวงแผ่นดิน (1–3 หลัก) รวมประมาณ 175 กม.
• 3 หลัก = 130 กม.
• 2 หลัก = 30 กม.
• 1 หลัก = 15 กม. (แม้ปริมาณน้อยกว่า แต่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ → ต้องฟื้นฟู “เร็วที่สุด”)

ทางรถไฟ ได้รับผลกระทบ 255.67 กม.
• มีทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกิน 1 เมตร อยู่ราว 12 กม. ที่ต้องมีการตรวจสอบ “ราง–หมอน–ระบบระบายน้ำ” อย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินรถ

ระดับน้ำท่วม = ความเสี่ยงความเสียหาย
จากข้อมูลเชิงลึกพบว่า ถนนช่วงที่น้ำท่วมลึก >1.5 เมตร รวมแล้วกว่า 155.37 กม. ดังนี้
◦ 1.5–2.0 ม. = 137.15 กม.
◦ 2.0 ม. = 18.22 กม. เสี่ยงต่อความเสียหายโครงสร้างสูง
ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมที่ลึกเกิน 1.5 เมตรขึ้นไป ถือเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างจริงจัง

ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ (KML/KMZ)
ใช้เปิดใน Google Earth เพื่อดูตำแหน่งถนนและรางรถไฟที่ถูกน้ำท่วม “แบบรายช่วง“ พร้อมสีจำแนกระดับน้ำ + ลำดับความเร่งด่วนในการฟื้นฟู ได้ที่…
https://drive.google.com/drive/folders/1ZpeZIGz85fl9EAv6CEn4ytg78J-kKusU?usp=sharing









GISTDA ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจาก “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่” ภาระงานฟื้นฟูกว่า 1,200 กม. หลังน้ำลด
GISTDA ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจาก “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่” ภาระงานฟื้นฟูกว่า 1,200 กม. หลังน้ำลด
GISTDA ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจาก “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่” ภาระงานฟื้นฟูกว่า 1,200 กม. หลังน้ำลด
GISTDA ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจาก “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่” ภาระงานฟื้นฟูกว่า 1,200 กม. หลังน้ำลด
GISTDA ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจาก “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่” ภาระงานฟื้นฟูกว่า 1,200 กม. หลังน้ำลด
กำลังโหลดความคิดเห็น