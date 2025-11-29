GISTDA ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจาก “น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่” ภาระงานฟื้นฟูกว่า 1,200 กม. หลังน้ำลด

GISTDA วิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อประเมินความเสียหายของถนนและทางรถไฟในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่า “โครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบจำนวนมาก” และต้องเร่งฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลด
สรุปผลวิเคราะห์: เส้นทางที่ถูกน้ำท่วม & ปริมาณงานฟื้นฟู เฉพาะ “ช่วงที่มีน้ำท่วมจริง” ทุกระดับความลึก พบว่า…ถนน + ทางรถไฟรวมที่ถูกน้ำท่วม มากกว่า 1,200 กม. มีความยาวที่ต้องเข้าฟื้นฟูโดยตรง ประมาณ 450 กม.
รายละเอียดตามประเภทถนน:
ถนนชุมชน–ถนนท้องถิ่น ได้รับผลกระทบมากที่สุด
• ความยาวน้ำท่วมรวม 845 กม. (~80%)
• ต้องเร่งทำความสะอาด กำจัดตะกอน และซ่อมแซมทางในพื้นที่ชุมชนจำนวนมาก
ทางหลวงแผ่นดิน (1–3 หลัก) รวมประมาณ 175 กม.
• 3 หลัก = 130 กม.
• 2 หลัก = 30 กม.
• 1 หลัก = 15 กม. (แม้ปริมาณน้อยกว่า แต่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ → ต้องฟื้นฟู “เร็วที่สุด”)
ทางรถไฟ ได้รับผลกระทบ 255.67 กม.
• มีทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกิน 1 เมตร อยู่ราว 12 กม. ที่ต้องมีการตรวจสอบ “ราง–หมอน–ระบบระบายน้ำ” อย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินรถ
ระดับน้ำท่วม = ความเสี่ยงความเสียหาย
จากข้อมูลเชิงลึกพบว่า ถนนช่วงที่น้ำท่วมลึก >1.5 เมตร รวมแล้วกว่า 155.37 กม. ดังนี้
◦ 1.5–2.0 ม. = 137.15 กม.
◦ 2.0 ม. = 18.22 กม. เสี่ยงต่อความเสียหายโครงสร้างสูง
ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมที่ลึกเกิน 1.5 เมตรขึ้นไป ถือเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างจริงจัง
ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ (KML/KMZ)
ใช้เปิดใน Google Earth เพื่อดูตำแหน่งถนนและรางรถไฟที่ถูกน้ำท่วม “แบบรายช่วง“ พร้อมสีจำแนกระดับน้ำ + ลำดับความเร่งด่วนในการฟื้นฟู ได้ที่…
https://drive.google.com/drive/folders/1ZpeZIGz85fl9EAv6CEn4ytg78J-kKusU?usp=sharing