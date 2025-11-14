"ธนกร" ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน พร้อมบริษัทชั้นนำสหรัฐฯ

"ธนกร" ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (USABC) พร้อมบริษัทชั้นนำสหรัฐฯ ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council - USABC) นำโดย Mr. Jack Myint ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของ USABC พร้อมด้วย นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางพงษ์ศิริ วรรณศรี รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวจิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอเมริกา อาทิ Ford Motor, Apple Inc., Guardian , Boeing, SC Johnson, Amazon, 3M และ Bayer เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ารับตำแหน่ง พร้อมกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคาร สปอ.
นายธนกร เปิดเผยว่า ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดที่เป็นอุปสรรคในภาคอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ พลังงาน ดิจิทัลและเทคโนโลยี อาหารและการเกษตร สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การบิน การเดินทางและการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ เชื่อว่าการหารือในครั้งนี้จะสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในฐานะหุ้นส่วนที่ไว้ใจกัน นำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระหว่างภาคเอกชนสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป