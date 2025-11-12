“นฤมล” นั่งหัวโต๊ะประชุมเคาะสถานศึกษาพอเพียง-ศูนย์การเรียนรู้กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“นฤมล” ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคาะสถานศึกษาพอเพียง-ศูนย์การเรียนรู้กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ วางกรอบแนวทางขับเคลื่อน เน้นพัฒนาคุณภาพผู้ประเมิน
วันนี้ (12 พ.ย.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ครั้งที่ 1/2568 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 333 แห่ง แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 248 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 4 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 47 แห่ง, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 2 แห่ง, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 16 แห่ง, สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.) 14 แห่ง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 2 แห่ง และการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” จำนวน 250 แห่ง แบ่งเป็น สังกัด สพฐ. 186 แห่ง, สอศ. 5 แห่ง, กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) 54 แห่ง, สช. 2 แห่ง และ สถ. 3 แห่ง
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ยังมีสถานศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำเป็นต้องขอเลื่อนการประเมินออกไป 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก โรงเรียนบ้านโคก และโรงเรียนบ้านขนุน เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีกระสุนปืนใหญ่ตกจนเกิดความเสียหายในบริเวณสถานศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นใจต่อเด็กนักเรียนและครูผู้สอนในพื้นที่ จึงเห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินการ สามารถขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการประเมินทั้ง 3 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกรอบแนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ประเมิน เพื่อพัฒนาทักษะในการประเมิน รวมทั้งการติดตาม นิเทศก์ และให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคสถานศึกษา เพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง