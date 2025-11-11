GISTDA ชี้พื้นที่ “สีดำ” จมใต้น้ำนานกว่า 2 เดือน ผ่านภาพดาวเทียม – สะท้อนวิกฤตน้ำท่วมเรื้อรัง ต้องเร่งจัดการเชิงระบบ

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมเรดาร์ Sentinel-1A และ Sentinel-1C พบ “พื้นที่สีดำ” ในภาคกลางจมใต้น้ำต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 วัน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2568 บ่งชี้ปัญหาอุทกภัยเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมเสนอให้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมวางแผนเยียวยาและพัฒนาโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
ข้อมูลจากดาวเทียม ชี้ชัด! พื้นที่ 'สีดำ' ท่วมขัง 2 เดือน สะท้อนวิกฤตเรื้อรัง
GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบเรดาร์ Sentinel-1A และ Sentinel-1C แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะ "พื้นที่สีดำ" ที่น้ำท่วมขังยาวนานกว่าสองเดือน สะท้อนถึงวิกฤตที่ต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วน
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมของ GISTDA ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2568 ได้บ่งชี้รายละเอียดของพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างชัดเจน
สีดำ: วิกฤตน้ำท่วมเรื้อรังนานกว่า 2 เดือน แสดงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568จนถึงปัจจุบัน (มากกว่า 60 วัน) พื้นที่เหล่านี้ถือเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยเรื้อรัง ที่ในระยะสั้นควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆในการช่วยเหลือเยียวยา และวางแผนระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอย่างยั่งยืน
ในขณะที่ สีแดง: พื้นที่ท่วมขัง 1 เดือน แสดงพื้นที่ที่เริ่มมีน้ำท่วมขังตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป (มากกว่า 1 เดือน) ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ แม้บางส่วนจะเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ แต่ก็จัดว่าเป็นพื้นที่ประสบภัย ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบของการเยียวยา และเร่งรัดการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วจะช่วยบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลจากดาวเทียมบ่งบอกถึงความเสียหายในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 1) คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สีดำและสีแดง อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อรายได้หลักของเกษตรกร 2) สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค ทั้งปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบไฟฟ้า ประปา และระบบระบายน้ำที่เสียหาย ทำให้คุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชนลดลง
GISTDA ย้ำว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์เหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาที่รวดเร็วและเป็นธรรม และการวางแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว การตัดสินใจโดยอิงข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด