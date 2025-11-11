“อนุทิน” ขึ้นภูมะเขือร้องเพลงชาติ-เยี่ยมแนวหน้าชมกล้าหาญ รับรายงานระเบิดใหม่ฝั่งไม่เกินวันก่อนบึ้ม

นายกฯ ขึ้นร้องเพลงชาติ-เยี่ยมแนวหน้า ”ภูมะเขือ“ รับรายงานสถานการณ์ทุ่นระเบิด พบเป็นทุ่นใหม่ ฝังไว้ไม่เกิน 1 วันก่อนเกิดเหตุ ชื่นชมทหารสิ่งที่ทำเป็นวีรกรรมหาญกล้า ลั่น ไว้จะมาเยี่ยมบ่อย ๆ
วันนี้ (11พ.ย.68) เวลา 17.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงฐานปฏิบัติการอินทุมาน หรือภูมะเขือ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังแนวหน้า พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ ทหารเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ 3 นาย และทหารที่ต้องเสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิด 1 นาย ซึ่งทหารในพื้นที่ได้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน 3 ทุ่น และถูกนายทหารเหยียบอีก 1 ทุ่น
ทันทีที่ นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงฐานปฏิบัติการ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และการปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตย รวมไปถึงสถานการณ์การเกิดเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ผ่านมา จำนวน 7 ครั้ง จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบทุ่นระเบิดได้เก็บกู้แล้ว ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ พร้อมรับรายงานว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกฝังอยู่ตามแนวลาดตระเวนของทหารฝ่ายไทย ซึ่งจากการพิสูจน์ทราบจุดเกิดเหตุ ร่องรอยดินบริเวณรอบข้าง เพิ่งถูกรบกวนใหม่ ๆ รวมถึงมีรากไม้ก็เพิ่งถูกตัด จึงคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เพิ่งนำมาฝัง ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุทหารไทยได้นำรั้วลวดหนามไปวางไว้ แต่ทางทหารกัมพูชาได้นำออก ซึ่งคาดว่ากัมพูชาได้นำทุ่นระเบิดมาฝังไว้ ไม่เกิน 1 วันก่อนเกิดเหตุ
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวให้กำลังใจกำลังพลทหารว่า ขอแสดงความเป็นห่วงและขอแสดงความชื่นชมที่น้อง ๆ ทำหน้าที่รักษาบ้านเมือง รักษาประชาชนต้องถือว่าเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมาก และพวกเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่มีวันที่จะยอมเสียเปรียบ หรือยอมเสียดินแดน และไม่ยอมให้พวกน้องเป็นอะไร พวกเราจะดูแลพวกน้องอย่างเต็มที่ และให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ ขอให้พวกเรายึดมั่นและตั้งมั่นอยู่ในความระมัดระวังตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลา เราจะเร่งแก้ปัญหาทั้งหมดให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ วันนี้ชัดเจนแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามได้ละเมิดสิ่งที่เราตกลงกันไว้ ชัดเจนแล้วเราจะทำในสิ่งที่เราเห็นว่าสมควรจะทำไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆอีกต่อไป เราต้องมีการเตรียมพร้อมและรับฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ต้องโชคดีและปลอดภัย เพราะเราทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติของเรา ตนจะมาหาบ่อย ๆ
ภายหลัง นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ มอบถุงยังชีพให้กับทหารแนวหน้า ก่อนจะเดินขึ้นเนินภูมะเขือ เพื่อตรวจสอบเส้นทางธรรมชาติ และร่วมยืนตรงเคารพธงชาติที่เสาธงร่วมกับนายทหาร