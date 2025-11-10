“ปลัด มท.” เวียนด่วน! เพิ่ม 2 KPI ขีดเส้น 3 เดือน “ขรก.- ผู้ว่าฯ” ตั้งศูนย์แก้หนี้ภาค ปชช.- ขายพันธบัตรรายย่อยเกิน 70% สนอง 5 นโยบายสิงห์หนู

“ปลัดป๊อป” เวียนด่วน! ขีดเส้น! 3 เดือน หน่วยงานในกำกับ “มหาดไทย” - ผู้ว่าฯ 77 จังหวัด สนองนโยบาย “ทํา ทัน ที Action 5” ของรัฐบาลภูมิใจไทย จ่อประสานหน่วยราชการเพิ่มนโยบายย่อย เป็น KPI “พช.” จัดตั้ง “ศูนย์แก้หนี้ภาคประชาชน” ทุกจังหวัด เน้นปรับโครงสร้างหนี้ใน 3 เดือน พร้อมให้ “ปค.- พช.” ประสานคลัง เปิดโอกาส “รายย่อย” เข้าถึง ซื้อ “พันธบัตรรัฐบาล” หวังกระตุ้นยอดขาย เกินร้อยละ 70 ในระยะเวลา 3 เดือน
วันนี้ (10 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในกำกับ ร่วมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
โดยในใจความสำคัญของหนังสือเวียน ให้ทุกแห่ง เร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย ทํา ทัน ที Action 5” ของรัฐบาล และ มท.1 จากพรรคภูมิใจไทย
“ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนนโยบาย ที่รัฐบาลแถลงไว้ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน”
1. การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ (Action to Achieve Economic Prosperity) เร่งรัดมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้ไม่เกินจํานวนที่กําหนด, ส่งเสริมโซลาร์เซลล์ชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน (มี กฟน . กฟภ. กปน. กปภ. เป็นเจ้าภาพ)
เร่งรัด พช. พัฒนาสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน เพิ่มช่องทางจําหน่าย ผ่านตลาด Online และงานแสดงสินค้า เพื่อยกระดับรายได้ในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก
เร่งรัด กรมที่ดิน สํารวจออกโฉนดและรังวัดที่ดินมาตรฐานทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงในการทํากิน
สถ. สป.มท. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคนละครึ่งพลัส ผ่านกลไกจังหวัด อําเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2 แก้ไขปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา (มิติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) (Action to Resolve the Thailand-Cambodia Border Dispute (Rear Line Protection Dimension))
เช่น เร่งรัดกรมการปกครอง และ สถ. บูรณาการการทํางานร่วมกับทุกหน่วยงาน ดูแลประชาชนและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัด และเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
สื่อสาร สร้างการรับรู้ข่าวสารด้านความมั่นคงให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสถานการณ์ ที่แท้จริงที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
สนับสนุน ปภ. การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายและเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกครัวเรือนด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว
3. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Action for Narcotics Control and Suppression) เช่น เร่งรัด ปค. บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นลดจํานวนผู้เสพรายใหม่ ในกลุ่มเยาวชน ,สำรวจค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนป่าบัดรักษา ที่เหมาะสม และฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมทั้งติดตามภายหลังการบําบัด
จับกุมผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับอย่างเด็ดขาด ตัดวงจรการแพร่กระจายของยาเสพติด สู่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างรวดเร็ว เช่น คนมหาดไทย ต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดี หากพบการเสพยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงและทางอาญา
4. เพิ่มศักยภาพการป้องกันสาธารณภัยและการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา (Action to Enhance Disaster Prevention Capacity and Recovery Process) เช่น
เร่งรัด ปภ. พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน Cell Broadcast ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และรวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยให้สามารถครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท โดยเฉพาะอุทกภัย ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ,เตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านการป้องกันสาธารณภัยให้มีความพร้อม และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เร่งสํารวจเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จาก ฟื้นฟูบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน และเป็นธรรม
ลดระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วครอบคลุม เหมาะสม
5. ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงทุกรูปแบบ (Action to Provide Public Security and Safety) เช่น เร่งรัด ปค. เดินหน้าปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกชีวิตต้องปลอดภัย ศักดิ์ศรีไม่ถูกละเมิด และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ การพนันทุกรูปแบบและการหลอกลวง ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ด้วยการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน ในพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีรายงานด้วยว่า ขณะที่นโยบายรัฐบาล ที่มหาดไทยอยู่ระหว่างประสานกับหน่วยราชการ เพิ่่ม 2 “ตัวชี้วัด” (KPI) เช่น ให้ พช. จัดตั้ง “ศูนย์แก้หนี้ภาคประชาชนระดับจังหวัด” ทุกจังหวัด ด้วยการให้คำปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้และส่งเสริมวินัยการเงินรายบุคคล ใน 3 เดือน
“ให้ ปค. และ พช. ประชาสัมพันธ์การซื้อพันธบัตรรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการคลัง ให้ประชาชนสามารถซื้อให้มี “ยอดขาย” มากกว่าร้อยละ 70 ในระยะเวลา 3 เดือน ตามนโยบายเพิ่มโอกาสการออมของประชาชนรายย่อย”