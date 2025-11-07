ก.เกษตร จัดใหญ่ 70ปีฝนหลวง สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งฝนหลวง 14-16พ.ย.นี้

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2568” 14-16 พ.ย.นี้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคชมนิทรรศการภารกิจฝนหลวงอดีตถึงปัจจุบัน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสประสบการณ์ “บินสร้างฝน” ผ่านเครื่องบินจำลองและ Flight Simulator เช็คอินถ่ายภาพ “Landmark สายธารแห่งพระเมตตา”
วันนี้( 7พ.ย.) นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “70 ปีฝนหลวง สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อพสกนิกรของพระราชา” ระหว่างวันที่ 14–16 พฤศจิกายน 2568 ณ Jewel Hall(จีเวล ฮอลล์) ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจุดเริ่มต้นความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง และความสำคัญของวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เริ่มต้นจาก
ย้อนไปเมื่อ 70 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระ ราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร จึงทรงมีพระราชดำริให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ เข้าเฝ้าฯ และพระราช ทานแนวพระราชดำริในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือประชาชน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่นั้นมา
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ “นับเป็นเวลา 70 ปีแล้วที่โครงการพระราชดำริฝนหลวงได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศ ไทย อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ยังทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน”
ด้านนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ปีนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงานภายใต้แนวคิด ‘70 ปีฝนหลวง สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อพสกนิกรของพระราชา’ โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–16 พฤศจิกายน 2568 ณ Jewel Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และในส่วนภูมิภาค สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จะร่วมจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
สำหรับในส่วนกลางจะมีพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้บริหารกระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและอาสาสมัครฝนหลวงเข้าร่วม พร้อมทั้งมีการมอบรางวัล “อาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค”เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจฝนหลวง
ส่วนไฮไลต์ของงานปีนี้ มีการจัดนิทรรศการ ‘70 ปีฝนหลวง สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อพสกนิกรของพระราชา’ ซึ่งจะพาผู้ชมย้อนรอยประวัติศาสตร์การก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการจัดการน้ำและป่าไม้ของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในรูปแบบเครื่องบินจำลอง เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนขึ้นบินไปปฏิบัติภารกิจจริง ประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่ 1. ภารกิจฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ นำเสนอการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน อ่างเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
2. การตรวจสภาพอากาศฝนหลวง แสดงเครื่องมือเรดาร์และระบบตรวจวัดแบบเรียลไทม์ 3. นักบินและอากาศยานของกรมฝนหลวงฯ เปิดให้ทดลองขับเครื่องบินเสมือนจริงผ่าน Flight Simulator 4. ฝนหลวงกับความยั่งยืน นำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้มีนิทรรศการ “อาสาสมัครฝนหลวง” ที่สะท้อนบทบาทของภาคประชาชนในการประสานข้อมูลความต้องการน้ำในพื้นที่ และภายในงานยังมีจุดถ่ายภาพ “Landmark สายธารแห่งพระเมตตา” ให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายนเรศ ยังเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 14–16 พฤศจิกายนนี้ ที่สยามพารากอน เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเรียนรู้ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่ทำงานเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุกคน และสำหรับในส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งฝนหลวงไปด้วยกัน”