แจงแก้ไขหนี้เสียต่ำกว่า 1 แสน ลดเงื่อนไขชำระให้ลูกหนี้กลับเข้าระบบ คาดเงินหมุนนับแสนล้านบาท

โฆษกรัฐบาล แจงนโยบาย “แก้ไขหนี้เสียต่ำแสน” ลดเงื่อนไขชำระ ให้ลูกหนี้กลับเข้าระบบ คาดเงินหมุนเข้าประเทศนับแสนล้านบาท
วันนี้ (7 พ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มียอดหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนที่กลายเป็น “หนี้เสีย” ได้รับโอกาสกลับมาตั้งหลักใหม่ จะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยทั่วประเทศ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า แนวทางนี้ไม่ใช่การล้างหนี้ แต่เป็นการนำหนี้ที่เสียแล้วมาปรับโครงสร้าง ตามความสามารถลูกหนี้ให้กลับมายืนได้อีกครั้ง โดยรัฐบาลจะให้หน่วยงานซื้อหนี้เสียจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารยินดี เพราะถือว่าหนี้ดังกล่าวตีเป็นศูนย์ไปแล้ว จากนั้นจะเชิญลูกหนี้มาเจรจาเงื่อนไขใหม่ เช่น ลดเงินต้น ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ ยืดระยะเวลาการชำระหนี้
“เราไม่ได้ยกหนี้ให้ แต่ทำให้หนี้ถูกนำมาปรับโครงสร้าง ลูกหนี้ก็ได้โอกาสกลับมามีสถานะทางการเงินที่ดี เพราะจะถูกปลดจากเครดิตบูโร ถือเป็นโอกาสครั้งที่สองในชีวิตทางการเงินของพวกเขา” นายสิริพงศ์ กล่าว
โฆษกรัฐบาล ยังระบุว่า การดำเนินการในรูปแบบนี้จะไม่เพียงช่วยประชาชน แต่ยังทำให้หนี้เสียกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง คาดว่า จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้าระบบนับแสนล้านบาทจากการชำระหนี้ และการกลับมาทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจฐานรากและระบบการเงินโดยรวม
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ ย้ำว่า นโยบายนี้ทำเพียงครั้งเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้าง รัฐบาลจะไม่ส่งสัญญาณผิดๆ ว่า เป็นหนี้แล้วรอรัฐช่วย เราทำครั้งเดียว เพื่อให้คนได้กลับมาตั้งหลักและไม่กลับไปเป็นหนี้อีก
“นี่คือ นโยบายที่ทำให้ทั้งลูกหนี้ได้โอกาสใหม่ และระบบเศรษฐกิจได้คืนความมั่นคง จากที่ลูกหนี้จะกลับมาชำระหนี้อีกครั้ง” โฆษกรัฐบาล กล่าวทิ้งท้าย