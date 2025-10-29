เครียดโดนฟ้อง 3 คดี! “แม่เกตุ” ขอโทษเจ้าหนี้ ยันยังไม่ได้เงิน 3 ล้านจาก “เจนนี่”

หลังจากที่ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ออกมาประกาศว่าจะล้างหนี้ให้ “แม่เกตุ” ครั้งสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 3 ล้าน แต่ปรากฏว่าถึงตอนนี้ แม่เกตุ ก็ยังไม่ได้รับเงิน โดยล่าสุดแม่เกตุออกมาขอโทษเจ้าหนี้ พร้อมเผยว่าเครียดกับคดีที่โดนฟ้องอยู่ 3 คดี ส่วนเงินทุกบาทที่ได้จากการทำงานเอาไว้ใช้หนี้ทังหมด
“10 วันที่ผ่านมา แม่เกตุใช้เจ้าหนี้ 100 เปอร์เซ็นต์ แม่เกตุไม่เอาไว้ใช้เลย ตั้งแต่ทำงานมาแม่เกตุไม่ใช้เลย ที่ได้ใช้คือลิลลี่โอนมาให้ แม่เกตุตั้งใจว่าเงินที่ทำงานจะไม่ใช้ เอาไว้ใช้เจ้าหนี้ให้หมดเลยทุกบาททุกสตางค์ แม่เกตุไม่ได้กลัว แต่เครียดเรื่องคดี 3 คดีที่โดนอยู่
เงินจากเจนนี่ แม่เกตุยังไม่ได้รับ เจ้าหนี้ทุกคนแม่เกตุขอโทษด้วยนะคะ มีถามมาเยอะมาก ขอบอกว่าแม่เกตุยังไม่ได้รับนะ ขออนุญาตตอบ เพราะมีคนถามมาเยอะ บางคนบอกว่าแม่เกตุอยู่สบายแล้วไม่ใช้หนี้ ความจริงแม่ยังไม่ได้รับนะลูกนะ”