"อนุทิน" ถกรับข้อเสนอ 4 สมาคม ปรับสัญญาก่อสร้าง งานภาครัฐ-เอกชนให้เป็นสากลและเป็นธรรม

นายกฯ “อนุทิน” หารือภาควิศวกรรม สถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ รับข้อเสนอทั้ง 4 สมาคม ปรับปรุงสัญญางานก่อสร้าง งานภาครัฐ-งานเอกชนให้เป็นสากลและเกิดความเป็นธรรม
วันนี้ (6 พ.ย.68) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาควิศวกรรม สถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมด้วย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างว่ามีมูลค่าประมาณ 1.4 แสนล้านล้านบาท และมีการจ้างงานประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าหากมีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะสามารถเพิ่ม GDP ของประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 0.5% โดยทั้ง 4 สมาคมฯ ยังได้รายงานประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาควิศวกรรม สถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ พร้อมข้อเสนอ อาทิ การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการก่อสร้าง การออกระเบียบและกำหนดระยะเวลาการบริหารสัญญาให้ชัดเจน การเข้ามาของต่างชาติโดยการลงทุนผ่าน Nominee การแก้ไขปรับปรุงสัญญางานก่อสร้าง ทั้งงานภาครัฐและงานเอกชนให้เป็นสากลและให้มีความเป็นธรรม การปรับปรุงราคากลาง และการคิดต้นทุนที่ครบถ้วนและเหมาะสมตาม TOR การจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อกำกับดูแลและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับประเด็นปัญหาและข้อเสนอของทั้ง 4 สมาคมฯ เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นการแก้หรือตรากฎหมายขึ้นใหม่ เพราะตรากฎหมายใหม่ต้องใช้เวลา รวมถึงการดำเนินการการจ่ายค่า K ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ทั้งรายเล็กและขนาดกลาง โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อกำกับดูแล และยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติ และมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร และการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานให้กับประเทศไทย
สำหรับ สมาคมที่เข้าพบทั้ง 4 สมาคม อาทิ นายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกในประเทศสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วีระพันธ์ ชินวัตร อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์