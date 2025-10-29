“สิริพงศ์” โพสต์อวย นายฉัน บินไปเกาหลี 6 ชม.แต่ทำงาน 7 ชม.

โฆษกรัฐบาลโพสต์อวย นายกฯ บินไปเกาหลี อยู่บนเครื่องแทนที่จะนอนพักผ่อนกลับเรียกประชุม บอกบิน 6 ชม.แต่ทำงาน 7 ชม.
วันนี้(29 ต.ค.2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัว Siripong Angkasakulkiat เป็นภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั่งพูดคุยกับคณะอยู่บนเครื่องบินระหว่างการเดินทางไปเกาหลีใต้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปก พร้อมข้อความว่า “บินมาเกาหลี 6 ชม. นายกประเทศฉัน นอน(ผิด) เรียกประชุม(ถูก) บิน 6 ชม. ทำงาน 7 ชม. นายฉัน”
ทั้งนี้ นายอนุทินมีกำหนดเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ครั้งที่ 32 ที่เมืองคย็องจู ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 ต.ค.- 1 พ.ย.2568