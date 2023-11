‘ไบเดน’ เล็งใช้เวทีเอเปกโน้มน้าว ‘สี จิ้นผิง’ ฟื้นสัมพันธ์กองทัพจีน-สหรัฐฯ

การประชุมเอเปกที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพคราวนี้ถือเป็นโอกาสที่ ไบเดน จะได้พบกับ สี ตัวเป็นๆ ครั้งแรกในรอบหนึ่งปี และจะเป็นการหารือซึ่งหน้ากับผู้นำจีนครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ เมื่อเดือน ม.ค. ปี 2021“ประธานาธิบดีมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางทหาร (กับจีน) เพราะท่านเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ” เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว ให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ CBS“เราจำเป็นต้องมีช่องทางสื่อสารเหล่านี้ไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการคำนวณหรือการสื่อสารที่ผิดพลาด”ซัลลิแวน ระบุว่า การฟื้นสัมพันธ์ทางทหารกับจีนควรเกิดขึ้นในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่ผู้บัญชาการระดับสูงเรื่อยลงมาจนถึงหน่วยปฏิบัติการเชิงยุทธวิธี รวมถึง “ในน่านน้ำและน่านฟ้าของอินโด-แปซิฟิกด้วย”ที่ปรึกษาทำเนียบขาวผู้นี้ยังให้สัมภาษณ์ในรายงาน State of the Union ของ CNN ด้วยว่า ไบเดน จะเป็นฝ่าย “ยื่นข้อเสนอ” ขอฟื้นสัมพันธ์กับกองทัพจีนระหว่างที่พบกับ สี จิ้นผิง ทว่ายังไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม“จีนเป็นฝ่ายที่ตัดช่องทางสื่อสารเหล่านั้น และประธานาธิบดี ไบเดน ต้องการที่จะเชื่อมมันขึ้นมาใหม่” ซัลลิแวน กล่าว พร้อมย้ำว่านี่คือ “หนึ่งในวาระสำคัญที่สุด” ที่สหรัฐฯ ต้องการเจรจากับจีนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุว่า การประชุมซัมมิตระหว่าง ไบเดน และ สี ในครั้งนี้คาดว่าจะมีการเอ่ยถึงประเด็นสำคัญๆ หลายเรื่อง เช่น สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาส สงครามรัสเซีย-ยูเครน ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซีย ปัญหาไต้หวัน เรื่องอินโด-แปซิฟิก ปัญหาสิทธิมนุษยชนในจีน การผลิตสารเฟนทานิล ปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ “เป็นธรรม” ระหว่างกันความสัมพันธ์สหรัฐฯ และจีนอยู่ในภาวะตึงเครียดหนักนับตั้งแต่ ไบเดน สั่งให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ ยิงสิ่งที่อ้างว่าเป็น “บอลลูนสอดแนม” ของจีนตกเหนือน่านฟ้าสหรัฐฯ เมื่อเดือน ก.พ. ทว่าหลังจากนั้นมาสหรัฐฯ ก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนไปเยือนจีน เพื่อฟื้นฟูการสื่อสารและความเชื่อมั่นระหว่างกันที่มา : รอยเตอร์