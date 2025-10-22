“ธรรมนัส” ประชุมกก.ปคม.สั่งจริงจังแก้ค้ามนุษย์-สแกมเมอร์ ขอช่วยสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่ดี

รมว.เกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุม คณะกรรมการ ปคม. สั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจัง วอนช่วยกันสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
วันนี้ (22 ตุลาคม 2568) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ครั้งที่ 3/2568
โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการ ปคม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ ประกอบด้วย การจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2568 (2025 Trafficking in Persons Report: 2025 TIP Report) และการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2025 (2025 Trafficking in Persons Report: 2025 TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานำไปสู่การปฏิบัติ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่อไป
2. มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานและนำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) ฉบับปรับปรุง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป และให้รายงานคณะกรรมการ ปคม. ทราบด้วย
3. ให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษากรณีประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศที่ได้รับการระดับในกลุ่ม Tier 1
ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๕ (2025 Trafficking in Persons Report: 2025 TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการของประเทศไทย
4. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ หรือสแกมเมอร์ (Scammer) อย่างจริงจัง เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทยถูกหลอกไปทำงานเป็นสแกมเมอร์
ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวย้ำว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีอยู่ จะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหา ขอให้กรรมการทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อน ทำงานไปด้วยกัน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ทั้งเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล เป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาปราบปรามอย่างจริงจัง ซึ่งพี่น้องประชาชนไม่ควรตกเป็นเครื่องมือหรือตกเป็นเหยื่อ และไม่ควรนำประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ ขอให้รัฐบาลช่วยกันสื่อสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศมหาอำนาจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ อย่างเช่น คำพูดที่ชอบใช้คำว่า “จีนเทา” ซึ่งเป็นวลีภาษาที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทำให้ซบเซา รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไปยังประเทศจีน กระทบถึงภาคเศรษฐกิจร่วมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการปราบปรามและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้”