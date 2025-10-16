"ไผ่" การันตีทำงาน "ธรรมนัส" 20 ปี ไม่เอี่ยวแก๊งคอลฯ ซัดการเมืองสกปรกท้ามีหลักฐานเลิกเล่นการเมือง

สส.กล้าธรรม ยัน ทำงานกับ "ธรรมนัส" กว่า 20 ปี มั่นใจไม่มีเอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จวกการเมืองสกปรกโยงมั่ว ท้า ถ้ามีหลักฐาน พร้อมเลิกเล่นการเมืองทันที
วันที่ (16 ตุลาคม 2568) นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.)โพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า ผมรู้จักและทำงานร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มานานกว่า 20 ปี ทั้งในและนอกเวลาราชการ ผมมั่นใจท่านรองนายกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แน่นอน ตอนนี้ได้มีกลุ่มการเมืองพยายามโยงพวกเราว่า ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผมมองว่า เป็นการเล่น การเมืองแบบสกปรก ท่องคำกล่าวหามาเป็นนกแก้วนกขุนทอง
“ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กับ ร.อ.ธรรมนัส และได้รับคำตอบว่า เราทำงาน เอาผลงานให้ประชาชนเห็นผลงานจริง ผมจึงมั่นใจและกล้าเดิมพันในเรื่องนี้ แต่ไม่รู้ว่า บรรดาคนที่พยายามกล่าวหาอยู่ตอนนี้ จะกล้าเดิมพันหรือไม่ว่า หากมีหลักฐานว่า ร.อ.ธรรมนัส หรือพรรคกล้าธรรม ยุ่งเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ ผมยินดีจะหยุดเล่นการเมืองทันที ถ้ากล้าเดิมพันขอให้บอกมา”นายไผ่ ระบุ