“อัครา” จ่อลงแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-พะเยา ช่วยอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง ขับเคลื่อนนโยบาย "พม.ใกล้คุณ"

รมว.พม. นำทีม เตรียมลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-พะเยา เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางประสบอุทกภัย พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "พม.ใกล้คุณ"
วันที่ (15 ตุลาคม 2568) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของพายุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และการประกอบอาชีพ ซึ่งตนมีความห่วงใยพี่น้องกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่มีความเสี่ยงสูงในการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเยียวยาโดยด่วน
ทั้งนี้ วันที่ 17 ต.ค. 68 นี้ ตนพร้อมด้วยนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม พม.ใกล้คุณ แม่ฮ่องสอน จะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่ ณ วัดผาบ่องใต้ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาล 3 ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกลุ่มปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม , งบประมาณซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทภัยพิบัติ และถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
จากนั้น ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม พม.ใกล้คุณ เชียงใหม่ จะเดินทางไปลงพื้นที่ ณ บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการฟื้นฟูชุมชนบ้านปางอุ๋งที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการสร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบท ตามยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดล โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวง พม. อีกทั้งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม , งบประมาณซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทภัยพิบัติ , ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น , อาหารแมว สุนัข และสารชีวภาพ นอกจากนี้ มีการปล่อยขบวนช่างชุมชนในการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยในชุมชนที่ได้รับความเสียหาย
นายอัครา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 18 ต.ค. 68 ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. จะเดินทางไปลงพื้นที่ จ.พะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานทีม พม.ใกล้คุณ พะเยา ซึ่งสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ จ.พะเยา พร้อมพบปะให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย พม.ใกล้คุณ ที่มุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงบริการ สิทธิสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบมุ่งเป้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการลดรายจ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน การสร้างรายได้ใกล้บ้าน และการจัดการภาระหนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาคนทำงานเพื่อสังคม โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่