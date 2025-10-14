‘สว.อังกูร ’หนุนฝึกอบรม “ออฟโรดไทย รวมพลังจิตอาสา” สร้างเครือข่ายผู้นำช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางอย่างยั่งยืน

สมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง ได้จัดการฝึกอบรมสมาชิกสามัญรุ่นที่ 2 ประจำปี 2568 ณ ศูนย์ฝึกผู้นำ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของเครือข่ายจิตอาสา ทั่วประเทศ
สำหรับพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ท.ธิติชัย ปรีชา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ก่อตั้งสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง ร่วมจุดประกายแรงบันดาลใจในกิจกรรม "รอบกองไฟ" พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในวันสุดท้ายด้วย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ของการฝึกอบรมดังกล่าว บรรดาสมาชิกจากทั่วประเทศ ได้ร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การอำนวยการจราจรในพื้นที่ทุรกันดารการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วิทยุสื่อสารและระบบดิจิทัล Zello รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมการฝึกความสามัคคี และภาวะผู้นำในหมู่คณะ
นอกจากนี้ ผู้ผ่านการอบรมยังได้รับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย เพื่อร่วมขยายเครือข่ายจิตอาสาในระดับประเทศ สืบสานแนวคิด "ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง" ให้เป็นพลังของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
พล.ต. ต. อังกูร กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ที่ร่วมกันแสดงพลังแห่งหัวใจ "ผู้ให้" อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมจิตอาสาไทย