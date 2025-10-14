“มทภ.2” ถกพัฒนาชายแดนไทย–กัมพูชา ดัน 4 โครงการใหญ่ เสริมมั่นคง-ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

แม่ทัพภาค2 ร่วมคกก.พัฒนาเพื่อความมั่นคงฯขับเคลื่อนชายแดนแบบ “เบ็ดเสร็จ” พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ เสริมความปลอดภัย–สร้างรายได้ชุมชนชู “ชายแดนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศไทยยั่งยืน” พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ควบคู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อน “การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ” (Comprehensive Approach) ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางพัฒนาเชิงบูรณาการ 4 โครงการหลัก ได้แก่ 1. ก่อสร้างถนนเรียบแนวชายแดน ใช้เป็นเส้นทางยุทธวิธีสำหรับส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวน รวมถึงอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 2. พัฒนาแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเกษตร และใช้เป็นเครื่องกีดขวางทางยุทธศาสตร์ 3. ก่อสร้างหลุมหลบภัย เสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน และ4.ขยายเขตไฟฟ้าและระบบสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการดำรงชีวิตประจำวัน
พลโท วีระยุทธระบุว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนอย่างยั่งยืน โดยเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
“ ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักคือ “ชายแดนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศไทยยั่งยืน”