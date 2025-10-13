”อนุทิน“ ยันฟ้องแน่ ผู้ประสงคฺร้ายปล่อยเฟกนิวส์ตนด่ารองแม่ทัพภาค 2 ย้ำไม่ใช่เวลามาตำหนิใคร ทุกคนทำเพื่อบ้านเมือง

”อนุทิน“ ยันฟ้องเอาผิดคนปล่อยเฟกนิวส์ ตำหนิรองแม่ทัพภาค 2 ปมขอเงินบริจาคจากวัด ชี้เป็นความประสงค์ร้าย ไม่ใช่เวลาตำหนิใคร ทุกคนทำเพื่อบ้านเมือง
วันที่ 13 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การเผยแพร่ข่าวในโซเชียลฯ นายกรัฐมนตรี ตำหนิ พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ขอเงินบริจาคจากวัด 15 ล้านบาท ว่า เสนอข่าวแบบนี้แย่ ที่บอกว่าตนไปตำหนิรองแม่ทัพภาคที่ 2 ตนยังไม่รู้จักท่านเลย แล้ววันนี้ใช่หรือไม่ที่จะไปตำหนิคนนั้นคนนี้ ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมืองกันหมด การเสนอข่าวแบบนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นความประสงค์ร้าย ซึ่งน่ากลัว เพราะการนำเสนอข่าวแบบแพร่หลายและหลายข่าว ซึ่งเรื่องนี้ต้องแยกแยะ และเราก็ต้องฟ้อง
ส่วนให้ทีมทนายไปฟ้องร้องแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ครับ แต่วันนี้เป็นวันหยุด