“สุรพงษ์” จี้ “อนุทิน” เยียวยาน้ำท่วมด่วน “เพื่อไทย” เร่งช่วยชาวสามโคก 3,000 ครัวเรือนไร้หน่วยงานเหลียวแล

“สุรพงษ์” จี้ “อนุทิน” เร่งเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเร่งด่วน เผย “เพื่อไทย” เร่งช่วยชาวสามโคกปทุมธานี 3,000 ครัวเรือน น้ำท่วมเดือดร้อนหนักไร้หน่วยงานรัฐดูแล
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล อดีต สส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประสบปัญหาย้ำท่วมสูงมาก ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน มากกว่า 3,000 ครัวเรือน เพราะไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ อีกทั้งบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหลายหลังคาเรือนต้องประสบปัญหาไร้ที่นอน เพราะหลายหลังคาเรือนเป็นบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ต้องออกไปพักอาศัยตามบ้านญาติหรือตามที่พักที่หน่วยงานราชการจัดไว้ให้
นายสุรพงษ์ กล่าวด้วยว่า จากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตนพร้อมทีมงานพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พบว่าหลายครอบครัวประสบปัญหามาก คนมากกว่า 30,000 คนไม่สามารถออกไปหาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคได้ อีกทั้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ ยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นตนและทางทีมงานพรรคเพื่อไทยจึงเร่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุ
“เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติ จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายเพื่อรับการเยียวยาจากรัฐบาล เพราะรัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ แม้ว่าน้ำท่วมแต่ละพื้นที่จะสร้างความเสียหายไม่เท่ากันแต่ทุกครอบครัวผู้ประสบภัยต่างได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกัน ดังนั้นประชาชนทุกพื้นที่ที่ประสบเหตุต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน เงินชดเชยครอบครัวละ 9,000 บาท ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากน้ำท่วมได้ อย่ามองว่าพื้นที่ตรงไหนจะมีสส. รัฐบาลหรือไม่มีสส. รัฐบาล ทำให้ไม่ได้ความเป็นธรรม ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ขอนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี อย่าสร้างตราบาปให้กับประชาชนเลย เพราะประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คือผู้เสียภาษีไม่ต่างกัน รัฐต้องดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน” นายสุรพงษ์ กล่าว