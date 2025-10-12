“ปานเทพ” แฉมติลับสภายุค “รัฐบาลสมชาย” ล็อกกรอบเจรจา JBC ใช้แผนที่ 1 ต่อ 2 แสน

“ปานเทพ” แฉมติลับรัฐสภาสมัยรัฐบาล “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” ตอน 4 ทุ่ม วันที่ 22 ต.ค.51 เห็นชอบกรอบเจรจา JBC ไม่ปรากฏว่ามีแผนที่อื่นนอกจากแผนที่ 1 ต่อ 200,000 ย้ำต้องยกเลิกโดยเร็วที่สุด
จากกรณีที่บางฝ่ายเชื่อว่า MOU2543 ระหว่างไทยและกัมพูชา จะนำไปสู่การใช้แผนที่ใหม่แทนแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 นั้น ล่าสุดวันนี้(12 ต.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ว่า ขอแสดงความเสียใจ “มติลับ” ที่แท้กรอบการเจรจา JBC ไม่มีแผนที่อย่างอื่นนอกจากแผนที่ 1:200,000 ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไปนานแล้ว
เคยถามไหมว่ากัมพูชาแถลงไทยและกัมพูชาจะเจรจาโดยยึดกรอบตามแผนที่ 1:200.000 ตาม MOU 2543 แต่ฝ่ายไทยปฏิเสธว่าไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ แต่ก็ไม่เปิดเผยผลการประชุมให้คนไทยได้ทราบเสียที
แต่ความจริงก็มาปรากฏเพราะมีการประชุม “ลับ” ของรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ในสมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้ลงมติเห็นชอบ “กรอบการเจรจา” ไทยกัมพูชาปิดประชุมตอน 4 ทุ่ม ให้ JBC ฝ่ายไทยไปเจรจาตามกรอบนี้ ไม่ปรากฏว่ามีแผนที่ 1:50,000 คงมีแต่แผนที่ของคณะกรรมการปักปันสยาม-ฝรั่งเศส (ซึ่งจัดทำโดยฝรั่งเศสฝ่ายเดียว และไทยเคยโดนกฎหมายปิดปากจากเส้นเขตแดนในแผนที่ฉบับนี้ในการปล้นปราสาทพระวิหารไปเมื่อปี 2505 แต่โชคดีที่ศาลโลกไม่ได้ลงมติตัดสินแผนที่และเขตแดนตามแผนที่ฉบับนี้ตามที่กัมพูชาร้องขอ) ซึ่งแผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1:200,000 และไม่มีเรื่องแผนที่ 1:50,000 มาเป็นกรอบการเจรจาให้ JBC ฝ่ายไทยได้วย
แล้วผลการเจรจามันจะเป็นอย่างไร ถ้าเส้นเขตแดนกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด ทุกอย่างก็ผิดหมด
“เลิก MOU 2543 โดยเร็วที่สุด จะดีที่สุด อย่าผิดไปมากกว่านี้เลย”