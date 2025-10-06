"ทนายอั๋น" จ่อฟ้องเลขาฯกกต.ออกระเบียบฯโอนงบตรงศส.ปชต.หัวคะแนน ขัดพ.ร.บ.จัดซื้อ-เอื้อพรรคน้ำเงิน

"ทนายอั๋น" เตรียมฟ้อง "แสวง" เลขาฯกกต. ออกระเบียบฯโอนงบตรงศส.ปชต.ที่มีอบต.- อสม.- ผญบ. หัวคะแนนการเมือง ใช้งบ ขัด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ส่อเอื้อฐานเสียงพรรคสีน้ำเงิน
วันนี้ (6 ต.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น กล่าวว่า เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.ฐานปฏิบัติหน้าโดยมิชอบ กรณีออกประกาศกกต.เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 2567 ขัดต่อ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยนายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากผอ.กกต.ประจำจังหวัดต่างๆรวม 23 จังหวัด ถึงพฤติกรรมของนายแสวง ในการออกประกาศดังกล่าว ซึ่งโดยปกติหน่วยงานของรัฐหากจะดำเนินโครงการใด หรือจะจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานภายในองค์กรนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานนั้นๆจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ แต่ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกกต. และทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและบุคลากรของศูนย์ รวมถึงทำหน้าที่ช่วยเหลือกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมกลับพบว่านายแสวง เลขาธิการกกต. ไปออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 2567 ที่มีเนื้อหากำหนดให้เมื่อสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดได้รับเงินจากส่วนกลางแล้วให้โอนงบอุดหนุนนี้ให้กับศส.ปชต. โดยตรงเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งองค์ประกอบของศส.ปชต. ประกอบไปด้วยนายกอบต. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.
"นายแสวง ออกระเบียบนี้วันที่ 23 ก.ค.2567 บอกว่าให้โอนเงินไปให้กับศส.ปชต. จ่ายเงินให้เขาไปเลย จะไปทำอะไรก็ได้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้าม กฎหมายไม่ให้ทำ โดยกฎหมายบอกว่าหน่วยงานภายในของกกต.อยากได้อะไร เช่นหีบเลือกตั้ง ปากกา กระดาษ สำนักงานจะต้องจัดซื้อ และมอบให้เขา ไม่ใช่เอาเงินไปให้เขา แต่เนื้อหาประกาศฉบับกลับโอนเงินตรงให้กับนายกอบต. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน อบต โดยผ่านกลไกของศส.ปชต. ซึ่งคนที่อยู่ในหน่วยงานนี้สังคมก็รู้ว่าเป็นฐานเสียงของนักการเมืองและพรรคการเมือง และเมื่อไปดูวันที่นายแสวง ออกประกาศคือวันที่ 23 ก.ค.67 เวลานั้นหน่วยงานที่กำกับคนเหล่านี้คือกระทรวงมหาดไทย มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรมต. ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวดองกันอย่างไร ผมไม่ฟันธง ให้ประชาชนตัดสินเอง ตอนนี้กกต.จ่ายไปแล้วหลายจังหวัด อ่างทองก็มี บุรีรัมย์นี่คิวแรกๆเลย รวมกว่าหลายล้านบาท แต่ผมต้องมาเบรคเพราะผมมีข้อเคลือบแคลงสงสัย เพราะคนของศส.ปชต. ก็เป็นคนของการเมือง เป็นหัวคะแนน เป็นคนที่หาคะแนนให้พรรคการเมือง ที่เจ็บปวดที่สุดคืออสม.ที่ว่ากันว่าเป็นตัวจักรสำคัญของพรรคการเมืองสีน้ำเงิน มันช่างประจวบเหมาะอะไรกับการที่นายแสวง ออกกฎหมายกระจอกงอกง่อยไปหักกฎหมายหลักอย่างพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองสีน้ำเงินใช่หรือไม่ "