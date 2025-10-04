"ยรรยง" แจงขายข้าวจีน 2.8 แสนตันผูกพันจากรัฐบาลเก่าตั้งแต่ก่อนยุค คสช. เจรจาครั้งล่าสุดก่อนนายกฯ ถวายสัตย์ จีนยังไม่ตกลงซื้อด้วยซ้ำ

"ยรรยง" แจงจีนซื้อข้าว 2.8 แสนตันเป็นกรณีผูกพัน 10 ปีตั้งแต่ก่อนรัฐบาล คสช.แต่ยังเหลือล็อตสุดท้ายที่ตกลงกันไม่ได้ ยกคณะเจรจากับฝ่ายจีนครั้งล่าสุดช่วงก่อนนายกฯ นำ ครม.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ แต่ฝ่ายจีนก็ยังไม่ตกลงซื้อ ตำหนิ รมต.มือใหม่ ทำ ปชช.สับสนคิดว่ารัฐบาลสั่งลดราคายา
วันนี้(4 ต.ค.) นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลอนุทิน ว่าน่าผิดหวังตั้งแต่ช่วงแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับงานของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการตีปี๊บว่าได้รัฐมนตรีสุดยอดมืออาชีพมาบริหาร แต่เมื่อได้เห็นนโยบายที่แถลงโดยละเอียดแล้วเห็นว่าเป็นการฮุบหรือลอกเลียนโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนๆแทบทั้งสิ้นเช่นการเร่งรัดและขยายผลใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี(FTA) และแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน แทบไม่มีนโยบายอะไรใหม่เลย แต่ที่น่าผิดหวังมากที่สุดและน่าจะมีผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศและเกิดผลเสียหายต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือไม่เห็นมีนโยบายหรือมาตรการใดๆที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น ข้าวนาปีที่กำลังจะออกผลผลิตในเร็วๆนี้ รวมทั้งมันสำปะหลัง ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน เป็นต้น
เห็นมีเพียงภาพกร๊าฟฟิคสีสันสวยงามที่แสดงงานเร่งด่วน(Quick Win) ที่ในสาระสำคัญล้วนเป็นการสวมสิทธิหรือลอกนโยบายของรัฐบาลก่อนๆทั้งสิ้น ไม่เห็นสมราคาคุยว่ารัฐบาลดึงสุดยอดมืออาชีพมาช่วยทำงาน ไม่เห็นสมราคาคุยเลย
นอกจากนี้ เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีการออกข่าวโชว์ผลงานว่ารัฐบาลได้ขายข้าวล็อตใหญ่ให้จีน 2.8 แสนตัน ทั้งๆที่กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างไทย-จีน ที่ได้ตกลงผูกพันกันมานับ 10 ปีช่วงก่อนที่ คสช.จะยึดอำนาจเสียอีก แต่ยังเหลือล็อตสุดท้ายที่ยังตกลงกันไม่ได้ เพราะเกี่ยงกันเรื่องราคาและคุณภาพข้าวจนถึงขณะนี้ก็ยังตกลงซื้อขายให้เสร็จสิ้นตามสัญญาไม่ได้ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด ก็เป็นเพียงฝ่ายไทยโดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะไปหารือ และผลักดันเร่งรัดฝ่ายจีนให้ซื้อข้าว เมื่อวันที่ 18-19 กันยายนที่ผ่านมา โดยอ้างว่าเพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี แต่ก็ไม่ปรากฏว่า ฝ่ายจีนได้ตกลงรับปากว่าจะซื้อข้าวไทยถึง 2.8 แสนตันตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
นายยรรยงได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า น่าสังเกตที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะไปหารือกับจีน ก่อนรัฐบาลอนุทินจะเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 24 กันยายน 2568 หรือแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 29-30 กันยายน แต่รัฐบาลพยายามโฆษณาว่า เป็นผลงานของรัฐบาลอนุทิน ทั้งที่ไทม์ไลน์การเดินทางไปเจรจาเร่งรัดขายข้าวนี้เกิดขึ้นก่อน
นายยรรยง ยังได้กล่าวถึงอีกกรณีหนึ่งที่รัฐมนตรีพาณิชย์มือใหม่กำลังโหมประชาสัมพันธ์ผลงานในขณะนี้ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งโรงพยาบาลเอกชนให้ลดราคายา ให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ กรณีดังกล่าวนี้ทำให้เห็นว่า นอกจากตัวรัฐมนตรีเองน่าจะเข้าใจผิดแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐบาลสั่งลดราคายาเพื่อลดรายจ่ายให้ประชาชนอีกด้วย แต่ความจริงแล้วมาตรการนี้ ไม่ใช่การคุมราคา คือรัฐบาลไม่ได้สั่งให้โรงพยาบาลลดราคายา หรือกำหนดราคาขั้นสูงและห้ามไม่ให้ขายสูงกว่าราคาที่กำหนดแต่อย่างใด หากเป็นเพียงสั่งหรือขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน ให้ประกาศเปิดเผยราคายาให้คนไข้ทราบเพื่อจะสามารถตัดสินใจว่าจะไปซื้อนอกโรงพยาบาลซึ่งอาจจะราคาถูกกว่าเท่านั้น
ในตอนท้ายนายยรรยง ได้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินหลายคน ไม่ได้คิดทำอะไรใหม่ๆ แต่ไปลอกการบ้านและฮุบโครงการของรัฐบาลก่อนๆ มาสวมสิทธิแอบอ้างว่า เป็นโครงการของตนเอง ซึ่งอีกหน่อยอาจถูกชาวบ้านเรียกว่า รัฐบาลจอมฮุบ หรือ รัฐบาลจอมฮั้ว ก็อาจจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคพลอยเสียชื่อเสียงไปด้วย