เบิร์ธเดย์ “เนวิน” จัดใหญ่กลางสนามช้างฯ "อนุทิน"-ก๊วนการเมืองร่วมงานคับคั่ง เจ้าตัวเดาะภาษาเขมรขอพรวันเกิดให้ "เสี่ยหนู" เป็นนายกฯ อีก 4 ปี

วันเกิด “เนวิน” จัดใหญ่ เปิดสนามช้างอารีน่า บุรีรัมย์ ทำพิธีปะกำช้าง นายกฯ ควงภรรยา ร่วมอวยพร "สุชาติ -ธรรมนัส -สันติ" ไม่พลาด ขนก๊วนรัฐมนตรี สส.ร่วมคึกคัก ขณะที่ “เนวิน” พูดภาษาเขมร "ตีด บวน ชะนำ" ให้พ่อหมอผูกข้อมือ ให้ “อนุทิน”ชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกฯ ไปอีก 4 ปี
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่สนามบอลช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อดีตนักการเมืองชื่อดัง เปิดสนามจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 67 ปี โดยมีครอบอครัว คนใกล้ชิด รัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาล สส. นักการเมือง คนดังจากหลากหลายวงการ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมาก อาทิ กลุ่ม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่ม รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม, กลุ่มนายสันติ พร้อมพัฒน์, สมาชิกพรรคภูมิใจไทย และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เป็นต้น
เมื่อเวลา 09.29 น.นายเนวิน ชิดชอบ และ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และครอบครัว เข้าสักการะพระศิวะ ถวายพานบายศรีและเครื่องไหว้ต่างๆ ร่วมในพิธี
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ซึ่งในปีนี้นายเนวินประกาศล่วงหน้าไม่รับดอกไม้และของขวัญ พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยบริเวณทางเข้าได้มี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ มาตั้งโต๊ะให้บริการรับบริจาค ตามกำลังศรัทธา
จากนั้นเวลา 10.50 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนางสาว ธนนนท์ นิรามิษ (จ๋า) ภรรยา นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดพร้อมร่วมพิธีปะกำช้าง สืบทอดประเพณีวงตระกูล ซึ่งนายเนวินได้ปฏิบัติมาทุกปี ทั้งนี้ภายหลังนายเนวินทำพิธีปะกำช้างแล้วเสร็จ ได้เชิญนายกรัฐมนตรีไหว้และร่วมให้กล้วยช้าง 10 เชือก แต่ละเชือกมีชื่อเป็นมงคลและเชือกสุดท้ายชื่อว่าเชือก "สมใจ"
จากนั้นนายเนวิน ให้พ่อหมอช้างผูกข้อมือให้พร ก่อนที่นายเนวิน จะเรียกให้นายกรัฐมนตรี เข้ามาผูกข้อมือ
ซึ่งนายเนวิน บอกด้วยว่า ผูกให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปอีก 4 ปี พร้อมพูดเป็นภาษาเขมรด้วยว่า "ตีด บวน ชะนำ" ซึ่งแปลว่า ต่ออีก 4 ปี ให้ชนะเลือกตั้ง จะทำอะไรก็ให้บ้านเมืองสงบสุข
ขณะที่พ่อหมอช้าง ให้พรให้เป็นนายกฯอีก 4 ปี ให้พรพร้อมกันทั้ง3 คนได้เป็นแน่นอน 4 ปี