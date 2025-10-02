“บิ๊กเล็ก” แนะนำ “บิ๊กดุลย์” รมช.กห.ช่วยสางปัญหาชายแดน เชื่อประสบการณ์เคยเป็นแม่ทัพภาค 2 ทำให้แก้ปัญหาราบรื่น

“บิ๊กเล็ก” แนะนำ “บิ๊กดุลย์” ช่วยสางปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เชื่อประสบการณ์เคยเป็นอดีต มทภ.2 ทำให้แก้ปัญหาราบรื่น พร้อมเน้นจัดหา อาวุธยุทโธปกรณ์เชิงรุก เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพ พร้อมขอร่นเวลาจัดซื้อ เสร็จปีนี้
วันที่ 2 ต.ค.68 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมว่า เมื่อช่วงเช้าได้เชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ และพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รับประทานอาหารว่าง และพูดคุยกันนอกรอบ
โดยการแถลงข่าววันนี้พลเอก ณัฐพล ได้เชิญพลโท อดุลย์ มาแนะนำตัวกับสื่อมวลชน พร้อมระบุว่า จะมาช่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งจะดูแลพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1, กองทัพภาคที่ 2 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หรือ กปช.จต. และตนก็รู้จักมาเป็นอย่างดี ในช่วงที่ปฏิบัติงาน ก็คือ พูดคุยประสานงาน ซึ่งเชื่อว่า จะมาช่วยงานในกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นมากยิ่งขึ้น ส่วนตนจะดูแลในภาพรวม และในวันพรุ่งนี้ (3 ต.ค.68) ก็จะลงพื้นที่ไปกับนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้พลเอก ณัฐพล ยังย้ำว่า การทำงานต่อจากนี้จะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลัก และดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นการปฎิบัติงานจะมุ่งไปที่ความมั่นคง ด้านการทหาร
พลเอก ณัฐพล ยังย้ำว่า ในที่ประชุมสภากลาโหมวันนี้ ได้ให้นโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจะเร่งเสริมสร้างความพร้อมรบ ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดหาอาวุธยุทธโธปกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดหาแนวป้องกันประเทศ แต่จากนี้ไปจะเน้นเชิงรุก เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนแผนการสร้างความพร้อมรบ ที่สานต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้ว ในการของบกลางจัดซื้อเครื่องกระสุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ นั้น พลเอก ณัฐพล ระบุว่า ตอนนี้กำลังเร่งรัดดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันได้ให้กรมบัญชีกลาง อนุโลมให้ เพราะเป็นการจัดหาเฉพาะ ซึ่งจากเดิมต้องใช้ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี โดยให้ผ่อนผันในเรื่องหลักเกณฑ์ ในห้วง 2-3 ปีนี้ เพื่อทำให้การจัดซื้อรวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ทยอยที่จะได้รับแล้ว โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
สำหรับกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติงบประมาณ 800 กว่าล้านบาท เพื่อใช้ภารกิจชายแดนไทย-กัมพูชานั้น มีทั้งเรื่องเบี้ยเลี้ยงกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ แต่ไม่ขอลงรายละเอียด
พลเอก ณัฐพล ยังกล่าวถึงการดูแลสวัสดิการทหารหมุนเวียนกำลังพล จะให้มาพักผ่อน ในสถานที่พักผ่อนทางทหาร เช่น สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์