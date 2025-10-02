‘ศุภชัย’ แจงคดีเขากระโดง–ฮั้วสว.ไม่เกี่ยวการเมือง รฟท.-กกต.-ดีเอสไอเดินหน้าตามกฎหมาย ยันรัฐบาลนี้ไม่บิดเบือนอำนาจ

‘ศุภชัย’ แจง ‘คดีเขากระโดง–ฮั้วสว.‘ ไม่เกี่ยวการเมือง ย้ำ ’รฟท.-กกต.-ดีเอสไอ’ เดินหน้าตามกฎหมาย ปัดแทรกแซง ขีดเส้นชัดรัฐบาลนี้ไม่เอาการบิดเบือนอำนาจ เหน็บ ‘ทวี-ภูมิธรรม‘ กรณีถูกศาล รธน. สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เหตุ แทรกแซงดีเอสไอ ศาลมองมีมูลมีเรื่องราวจริง
วันนี้ (2 ต.ค. 68) นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง ได้ชี้แจงสถานะคดีเขากระโดงและคดีฮั้ว สว. โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะยึดหลักนิติธรรมและไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกกรณีที่อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็เนื่องมาจากการแทรกแซงการทำงานของดีเอสไอ
นายศุภชัยให้รายละเอียดว่า คดีที่ดินเขากระโดง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟฯ เป็นผู้ฟ้องร้องเจ้าของที่ดินแต่ละรายในชั้นศาล ส่วนคดีฮั้ว สว. สำนวนได้ถูกส่งจากคณะกรรมการไต่สวนฯ ไปยังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ของ กกต. แล้ว ซึ่งเนื้อหาในสำนวนยังถือเป็นความลับ
โฆษกกระทรวงยุติธรรมย้ำว่า นโยบายของรัฐบาลชุดนี้คือการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่หากพบว่าการดำเนินการใดไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม หรือมีการบิดเบือนเพื่อรับใช้ฝ่ายการเมือง รัฐบาลนี้จะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด
นายศุภชัย ยังได้กล่าวอ้างถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งให้รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่า “คุณทวีก็โดน คุณภูมิธรรมก็โดน โดนเรื่องเข้าไปแทรกแซงดีเอสไอ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่ามันมีอยู่จริง” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงดังกล่าวมีมูลและเกิดขึ้นจริง