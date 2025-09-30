“ชวน” หนุนนิติธรรมดับไฟใต้ ย้ำเลือกตั้งต้องสุจริตสร้าง รบ.ซื่อสัตย์ โปร่งใส จี้ นายกฯ พิสูจน์รวยก็ไม่โกงได้

สส.อาวุโส หนุนนโยบายดับไฟใต้ด้วยหลักนิติธรรม หวั่นซ้ำรอยอดีต ชี้ รบ.มีเวลาเพียง 4 เดือน แต่แลกกับอายุสภาที่หายไป 1 ปี ย้ำ เลือกตั้งครั้งหน้าต้องสุจริต เที่ยงธรรม สร้าง รบ.ซื่อสัตย์-โปร่งใส เตือนอย่าให้การเมืองซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ “นายกฯ มีเวลาพิสูจน์ว่าคนรวยก็ไม่โกงได้”
วันนี้ (30 ก.ย.) นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภาวาระการแถลงนโยบายรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ต่อรัฐสภา วันที่สอง โดยสนับสนุนการเร่งรัดแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักนิติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยอดีตที่ฝ่ายบริหารใช้นโยบายปราบปราม จนทำให้พื้นที่ภาคใต้มีปัญหารุนแรง
นายชวน อภิปรายต่อว่า วาระของรัฐบาลอยู่ 4 เดือน ต้องแลกกับเวลาของสภาที่หายไป 1 ปี เมื่อยุบสภาแล้ว ภารกิจของรัฐบาลคือจัดการเลือกตั้ง แม้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง แต่บทบาทของรัฐบาลจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ เมื่อตนมองปฏิทินของระยะเวลา นโยบายที่ระบุว่าวางรากฐานให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า นายกฯ ควรยึดเงื่อนเวลาในฐานะที่เป็นรมว.มหาดไทยด้วย ที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อทำให้เป็นกลไกนำพาความก้าวหน้า หากมาด้วยความชอบธรรม
“ผมขอเสนอให้นายกฯ ทำการเลือกตั้งครั้งต่อไป ให้สุจริตเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้นักการเมืองสุจริต ได้รัฐบาลสุจริต เงื่อนไขที่เป็นวิกฤตบ้านเมือง คือ การทุจริคอร์รัปชั่น เพราะที่มาของการบริหารบ้านเมือง คือ ฝ่ายการเมือง ที่มาโดยไม่สุจริต รัฐธรรมนูญ มาตรา 164(1) รัฐบาลต้องบริหารบ้านเมือง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เปิดเผย รอบคอบ แม้4 เดือนเวลาไม่มาก แต่เป็นเวลาที่มีค่าทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้มาก หาก 4 เดือนเปิดบ่อนทั่วประเทศ ตั้งข้าราชการทุจริต ขายตำแหน่ง แก้อะไรไม่ได้ ประชาชนเบื่อหน่าย จึงเป็นโจทย์ที่เผชิญหน้าและต้องลบล้าง”
นายชวน อภิปรายด้วยว่า ตนสนับสนุนนโยบายวางแผนเพื่อการพัฒนา ผ่านการวางแผนเลือกตั้งหลังยุบสภา เลือกตั้งสุจริต อย่าหวังกับ กกต. ทั้งหมด เพราะเลือกตั้งที่ผ่านมา 400 เขต จับได้ที่เดียว คือ เขต8 นครศรีธรรมราช ดังนั้น ต้องเสริม กกต. ทั้งนี้ ตนทำหนังสือถึงประธาน กกต. เขาวิจารณ์ท่านอย่างหนัก แต่ตนขอให้กำลังใจ ขอให้กล้าทำสิ่งที่ถูกต้อง อย่ายอมเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองใด เพื่อให้การเมืองสุจริตเที่ยงธรรม ได้รัฐบาลเที่ยงธรรม พัฒนาประเทศได้
“เราเปลี่ยนนายกฯ 3 คน ความเห็นต่างกัน แต่เหมือนกันอย่างเดียว คือ รวยเหมือนกัน แต่สวนทางกับประชาชนที่ยากจนลง รายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนับล้านคน และตนคิดว่าเมื่อมีรัฐบาล3ชุดในห้วง 2 ปี อายุสภาสั้นลง 1 ปี เป็นการบ้านของรัฐบาลที่ต้องทำงานตามที่พูดไว้ ไม่เฉพาะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 164(1) แต่ต้องยึดในคำถวายสัตย์ปฏิญาณด้วย เพราะหากใครไม่เคารพเรื่องดังกล่าวบุคคลผู้นั้นมีโอกาสเป็นไป ทั้งนี้นายกฯ มีเวลาพิสูจน์ว่าคนรวยมาเป็นนักการเมืองไม่โกงก็มี”