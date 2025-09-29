"อนุทิน" แถลงรัฐบาลพิทักษ์ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ เร่งคลี่คลายเศรษฐกิจ-สังคม แม้ไม่ได้ทำงบฯ 69 ด้วยตัวเอง

“นายกฯ อนุทิน” ย้ำพิทักษ์ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ ยึดประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักนิติธรรม-ธรรมาภิบาล ชี้รัฐบาลเสียงข้างน้อย-ไม่ได้จัดทำงบปี 2569 จะเร่งคลี่คลายภัยเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนทำประชามติแก้ รธน.ให้สอดคล้องคำวินิจฉัยศาล รธน.
วันนี้( 29 ก.ย.)นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ 7 ก.ย. 2568 และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อ 19 ก.ย. 2568 โดยมีสาระสำคัญคือ ครม.ขอแถลงถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 3. ยึดหลักนิติธรรม บริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ ด้วยเวลาที่มีจำกัดและงบประมาณที่รัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดทำ อีกทั้งยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาสำคัญที่ประเทศเผชิญอยู่ ได้แก่ ภัยเศรษฐกิจ ภัยความมั่นคง ภัยสังคม และภัยสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการวางรากฐานประเทศ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างระบบเศรษฐกิจโปร่งใสและความสงบสุข รัฐบาลยังสนับสนุนการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ รับฟังเสียงประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน ได้แก่1. ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายประชาชน ทั้งค่าพลังงาน ค่าน้ำดื่ม ค่าโดยสาร จัดทำโครงการ “คนละครึ่ง” ดูแลราคาสินค้าเกษตร แก้ปัญหาหนี้ประชาชนไม่เกิน 1 แสนบาท เสริมสภาพคล่อง SMEs ไม่เกิน 1 ล้านบาท และฟื้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการตั้งทีมไทยแลนด์สู้สงครามการค้า
2. ด้านความมั่นคง ใช้แนวทางสันติภาพแก้ข้อพิพาทไทย-กัมพูชา ผ่านกลไกการทูต ควบคู่การป้องกันประเทศที่เข้มแข็ง และทำประชามติยกเลิกบันทึก MOU ไทย-กัมพูชา รวมถึงเร่งแก้ปัญหาชายแดนใต้ทั้งความปลอดภัยและเศรษฐกิจ
3. ด้านสังคม ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกชนิด ไม่สนับสนุนกาสิโนถูกกฎหมาย ไม่เอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจพนัน และเข้มงวดการบังคับใช้ พ.ร.บ.การพนัน ควบคู่การปกป้องศาสนาและการปราบทุจริต
4. ด้านสิ่งแวดล้อม เร่งติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติ เยียวยาผู้ประสบภัย อนุรักษ์ทรัพยากร บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ รถยนต์ไฟฟ้า และขนส่งสาธารณะ และ
5. ด้านการบริหารภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย เร่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชื่อมโยงระบบทั้งหมด ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และบูรณาการทำงานรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม
นอกจากนี้ รัฐบาลจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เช่น ให้ประชาชนทุกวัยเข้าถึงสิทธิการศึกษาและสาธารณสุข ปฏิรูปการศึกษา ผลักดันเกษตรอัจฉริยะ พัฒนา SMEs และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และต่อยอดโครงการพระราชดำริ
“ รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก เน้นการใช้จ่ายงบประมาณปี 2569 อย่างรอบคอบเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมวางรากฐานพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุกคน”นายอนุทินย้ำ
รายละเอียดคำแถลงนโยบายรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล