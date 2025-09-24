นายกฯ แถลงผล ครม.นัดพิเศษเร่งแก้ปัญหา 4 ด้าน ทำงานไม่มีวันหยุด ยันไม่ทำกาสิโน

นายกฯ นำ ครม.แถลงผลประชุมนัดพิเศษ แก้ไขปัญหาเฉพาะ 4 ด้าน เศรษฐกิจ-ความมั่นคง-ภัยพิบัติ-สังคม เข้มปราบยา-พนันออนไลน์ ย้ำรัฐบาลนี้ไม่กาสิโน ทำงานไม่มีวันหยุด อาจประชุม ครม.มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
วันนี้(24 ก.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรีทั้ง 35 คน แถลงผลการประชุม ครม.นัดพิเศษว่า ตนและคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมนัดพิเศษเป็นครั้งแรก ซึ่งได้มีการรับทราบถึงวาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะทำการแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งเรากำลังรอคำยืนยันจากประธานรัฐสภา อยู่คาดว่าต้นสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบนโยบายของรัฐบาล มีสารสำคัญ คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ การลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ผลักดันโครงการคนละครึ่ง ลดค่าเดินทาง ค่าขนส่ง และค่าพลังงานเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีค่าครองชีพ มีรายจ่ายที่ลดลง และนอกจากนั้นในด้านพลังงาน จะสนับสนุนประชาชนได้ใช้พลังงานทดแทนได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและง่ายขึ้น
ส่วน ปัญหาความมั่นคงพิพากไทย กัมพูชา เราจะใช้มาตรการทางการทหาร และทางการทูตควบคู่กันไป เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทย
ขณะที่ ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ นอกจากจะต้องเร่งรัดทำระบบเตือนภัย ป้องกันภัย เราจะต้องปรับปรุงระบบมาตรการดูแลประชาชนให้รวดเร็วทันสถานการณ์ ซึ่งจะต้องแก้กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้โดยสะดวก คล่องตัว และแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ส่วนปัญหาภัยสังคม รัฐบาลจะปราบปรามอย่างจริงจัง เข้มงวด และเด็ดขาด กับกระบวนการค้ายาเสพติด การพนันออนไลน์ สแกมเมอร์ เครือข่ายหลอกลวงประชาชนที่ทำให้เกิดการเสียหายกับประชาชน เป็นภัยทางเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ละเว้นกับการปฎิบัติหน้าที่ ในเรื่องนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างร้ายแรง อาจจะถึงต้องออกจากราชการไว้ก่อน และดำเนินคดีทางอาญาทุกคดีรัฐบาลจะเอาจริงเพื่อจะแก้ปัญหาด้านภัยสังคมให้ผ่านพ้นไปให้ได้ รัฐบาลนี้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนธุรกิจการพนันไม่มีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์แบบมีคาสิโน และไม่มีการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย
ทั้งนี้ แก้ปัญหาการค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าว ราคามันสำปะหลัง และสินค้าการเกษตรหลายชนิดซึ่งเราจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและจะป้องกันปราบปรามลักลอบนำผลผลิตทางการเกษตร จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย ทำให้สินค้าทางการเกษตรไม่สามารถปรับขึ้นมาสูงได้และเราก็จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ
จะจัดทำระบบสาธารณสุขให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และสะดวกที่สุดและปฏิรูปกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย ในการที่จะรับมือกับเทคโนโลยีที่จะที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จะนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อให้เทียบเท่ากับเวทีโลก
ในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ตน ได้ทำหนังสือลงนามกราบเรียนประธานรัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราได้ขอความกรุณาจากประธานสภา ขอดำเนินการในช่วง 28 - 30 กันยายน แต่ขอให้ดำเนินการป็นเหมือนกับรัฐบาลชุดอื่นๆ ใช้นโยบายและฟังคำอภิปรายจากสมาชิกทั้งหมด 2 วัน
คณะรัฐมนตรีได้กำหนดรูปแบบแนวทางการประชุมคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาในการนำเสนอโครงการต่างๆ พร้อมทั้งเอกสาร ประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยได้แจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ปรับเวลาการทำงาน ให้รวดเร็ว กระชับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และลดความซ้ำซ้อนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ต้องถูกต้องตามระเบียบของราชการถูกต้องตามกฏหมายทุกประการเนื่องจากรัฐบาลมีข้อจำกัดด้านเวลาทุกหน่วยจึงต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกรอบเวลาการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เร็วที่สุด คณะรัฐมนตรีของตนทุกท่านทุกคนต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาวันหยุดไม่มีสัปดาห์ละ 7 วัน ทำได้โดยที่ไม่มีความละล้าละลัง ซึ่งจะเป็นการทำงานในมิติใหม่ของคณะรัฐมนตรีของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีของพี่น้องประชาชน และการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะดำเนินขึ้นตามความจำเป็นไม่จำเป็นต้องประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา เร่งผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อนำไปสู่พี่น้องประชาชนแล้ว เราอาจจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี มากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวัน เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ เพราะปัญหาของประเทศรอไม่ได้นี่คือการหารือแบบคร่าวคร่าวๆพิเศษวันนี้
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า พวกเราทุกคน ได้รับพรอันประเสริฐจากฟากฟ้า แล้วก็มีความปลื้มปิติซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากองค์พระประมุขของชาติพวกเรา ทุกคนพร้อมที่จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเต็มใจทุ่มเทรับราชการบริหารราชการแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณและตอบสนอง พี่น้องประชาชนคนชาวไทยทุกคนนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป