“นภินทร” เคลียร์ขนเก้าอี้นวดเข้าทำเนียบชี้แค่กล่องเก่าเอาใส่ของอื่น ถือฤกษ์อุ้มพระประทานเข้าวันนี้

รมต.สำนักนายกฯ ร้อนก้น แจงปมดราม่า ขนเก้าอี้นวดเข้าทำเนียบ ที่แท้แค่กล่องเก่าเอามารียูสใส่อุปกรณ์ บอกถือฤกษ์อุ้มพระประทานเข้าห้องทำงานวันนี้
วันนี้ ( 23 ก.ย.) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการขนเก้าอี้นวดเข้าห้องทำงาน ภายในตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า เป็นกล่องเก้าอี้นวดจริง แต่ข้างในใส่หนังสือ พระ รูปภาพ ซึ่งเป็นกล่องใช้ใส่ของ ดังนั้นขอความเป็นธรรม ไม่ได้นำเก้าอี้นวด ไปนวดในห้องทำงาน
อย่างไรก็ตามวันนี้ได้มีการอุ้มพระประธาน เข้ายังห้องทำงาน เนื่องจากพระได้บอกไว้ว่า ให้ถือฤกษ์งามยามดี เข้าทำงานในวันนี้ ซึ่งก็ได้เข้าห้องทำงานเมื่อเวลา 13.30 น. หลังจากนั้นก็ได้นำของใช้ที่จำเป็นเข้าไป โดยเฉพาะหนังสือกฎหมาย โต๊ะหมู่บูชาและรูปภาพ ซึ่งกล่องที่ใส่เป็นกล่องเก่าที่ใส่เก้าอี้นวด ไม่ใช่เอาเก้าอี้นวดไปนอนที่นั่น