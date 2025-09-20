กมธ.ทรัพยากรฯ วุฒิสภา สรุป ส.ป.ก.ละเว้นหน้าที่ ปล่อยโรงแป้งอดีต รมต.รุกป่า จ่อยื่น ป.ป.ช.ฟัน

ชัดเจนแล้ว! กมธ.ทรัพยากรฯ วุฒิสภา สรุป ส.ป.ก. ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้โรงงานแป้งมันของ “อดีต รมต.” รุกป่าสงวน จ่อยื่น ป.ป.ช. - หน่วยงานเกี่ยวข้องเอาผิด “สว.ชีวะภาพ” บอกชัดเจนขนาดนี้ อดีต รมต. ไม่ต้องมาชี้แจงแล้ว จี้กรมป่าไม้ ชี้ขาด ที่ดินต้องกลับมาเป็นป่าสงวนทั้งหมด
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโรงงานแป้งมันในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีชื่ออดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นจำเลย ว่า ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้ว ค่อนข้างชัดเจน เพราะหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจง มาค่อนข้างครบถ้วน หน่วยงานมาแล้ว 2-3 รอบ ทั้งกรมป่าไม้ กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย เราได้ข้อสรุปว่ามีการละเว้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ไปอำนวยความสะดวกเรื่องคำพิพากษา ซึ่งจากคำพิพากษาเมื่อปี 2551 มีข้อตกลงประนีประนอมมาแล้ว 3 ข้อ ได้แก่ จำเลยจะต้องออกจากที่ดินดังกล่าว , ต้องฟื้นฟูบ่อบำบัด 8 บ่อ พื้นที่หลายร้อยไร่ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องชำระเงิน 26 ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน แต่ก็ไม่ได้มีการบังคับคดี ไปๆมาๆ สำนักงานปฏิรูปที่ดินก็ได้ไปลงนามอนุญาตให้ใช้ที่ดินกับวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งเข้ามาดำเนินการ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดคือเงื่อนไขในการอนุญาตเขียนไว้ว่าจะต้องไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนั้น แต่ปัจจุบัน โรงงานยังใช้ที่ดินจำนวน 7 บ่อบำบัดใช้มาปกติจำนวน 20 ปีแล้ว ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน วันนี้เมื่อถูกเพิกถอนแล้วจะต้องเอากลับคืนมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับกรมป่าไม้จะต้องมาพูดคุย ตกลงกัน ตนเห็นว่าควรจะต้องกลับมาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดิน 47 ไร่ตรงนี้อยู่ที่ไหน กรมป่าไม้ต้องทำการชี้ขาด ถ้าเป็นโรงงานก็ต้องรื้อออก วันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไข เป็นการละเมิดชัดเจน
นายชีวะภาพ กล่าวว่า จะรีบสรุปเรื่องทั้งหมดส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาล ตอนนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องยกเลิกคำสั่งอนุญาตดังกล่าว
เมื่อถามว่ารัฐมนตรีที่เป็นจำเลยจะต้องมาชี้แจงใน กมธ. หรือไม่ นายชีวะภาพ กล่าวว่า คงไม่ต้องชี้แจงแล้วแหละ เพราะชัดแล้ว ตัวรัฐมนตรีคนนี้มีชื่ออยู่เป็นจำเลยที่ 3 ในคดี เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
นายชีวะภาพ ย้ำว่า เรื่องนี้อย่างไรก็ต้องส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพราะเราเห็นแล้วว่ามีการละเว้นการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีอะไรที่ซับซ้อนเยอะ