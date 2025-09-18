ว่าที่ รมว.คลัง เผย คุยผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ เตรียมมาตรการรองรับค่าเงินบาทแข็งแล้ว

“เอกนิติ” เผย ได้หารือว่าที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติ เตรียมมาตรการรับมือค่าเงินบาทแข็งไว้แล้ว
วันนี้ (18 ก.ย.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่ รมว.คลัง กล่าวถึงการดูแลค่าเงินบาท หลังจากพบว่ามีเงินไหลเข้ามาผิดปกติ ว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้หลักการไว้ว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ตอนนี้ตนได้คุยกับ นายวิทัย รัตนากร ว่าที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับในส่วนการรักษาเสถียรภาพเรื่องค่าเงิน
อย่างไรก็ตาม นายเอกนิติ กล่าวว่า ตนยังต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ก่อน แต่ในทางปฏิบัติได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจไว้แล้ว