"เท้ง" รับหนังสือเรียกร้องแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพิ่มสวัสดิการหญิงลาคลอด ลดชั่วโมงทำงาน

ผู้นำฝ่ายค้านฯ รับหนังสือจากเครือข่ายขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ขอให้สนับสนุนการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2511 ว่าด้วยสิทธิความเป็นมารดาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในผู้ใช้แรงงาน
วันที่ 18 ก.ย.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ สส.พรรคประชาชน รับหนังสือจาก นายบัณฑิต แป้นวิเศษ ผู้ประสานงานเครือข่ายขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และคณะ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2511 ว่าด้วยสิทธิความเป็นมารดาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในผู้ใช้แรงงาน
ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ด้านแรงงานและความจำเป็นในการคุ้มครองแรงงาน จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนกรกฎาคม 2568 มีจำนวนประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป 59.47 ล้านคน อยู่ในวัยแรงงานและพร้อมทำงาน 92 ล้านคน ผู้ทำงานแล้ว 39.60 ล้านคน อัตราว่างงานร้อยละ 0.69 ที่ผ่านมา รัฐสภา โดย สส. และสว. ได้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. .... ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์การลาคลอดของแรงงานหญิง จาก 90 วัน เป็น 120 วัน และการคุ้มครองลูกจ้างเหมาบริการภาครัฐให้ได้สิทธิการคุ้มครองในกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาร่วมกันของ 2 สภา หากออกมาเป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลต่อสุขภาพของทารกและมารดา อีกทั้งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุของประเทศได้และทำให้ประเทศไทยสามามารถจัดลำดับขยับเข้ามาใกล้กฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการลาคลอดเป็นลำดับ 2 ต่อจากประเทศเวียดนามที่ให้แรงงานหญิงลาคลอดได้ 180 วัน ( 6 เดือน )
ดังนั้น เครือข่ายขับเคลื่อนผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ ขอยื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้
1. ขอให้ผู้นำฝ่ายค้านฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เร่งรับและพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. .... (ฉบับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิความเป็นมารดา และการมีเวลาพักผ่อนของแรงงาน ) ประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานที่มีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ การลาหยุกเมื่อปวดประจำเดือนของแรงงานหญิงให้สามารถลางานได้ค่าจ้างเต็ม โดยไม่ถือเป็นการลาป่วย กำหนดให้นายจ้างจัดสถานที่ให้นมแม่พร้อมอุปกรณ์การจัดเก็บนมแม่ ที่ได้มาตรฐานจำเป็น เพื่อให้แม่สามารถให้นมลูกได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และถือเป็นสวัสดิการของรัฐและนายจ้างต้องจัดทำขึ้น ข้อนี้เป็นการทำกฎหมายที่ล้อกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการให้แรงงานหญิงสามารถลาคลอด 120 วัน ได้ค่าจ้าง ลดวันทำงาน เพิ่มวันพักผ่อนประจำสัปดาห์ โดยขอให้ทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 30 ชั่วโมง ขอให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดทำงาน ประจำสัปดาห์ละ ไม่น้อยกว่า 2 วัน เช่น ให้หยุดเสาร์และอาทิตย์ หรือวันที่ลูกจ้างนายจ้างตกลงกัน แต่ต้องได้หยุดไม่น้อยกว่า 2 วัน ต่อสัปดาห์
2. เมื่อรับร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเข้าพิจารณาแล้ว เมื่อจะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ขอให้คำนึงและแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมแรงงาน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในร่างกฎหมายที่จะพิจารณา เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณา เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะได้เนื้อหาของกฎหมายครอบคลุม แรงงานได้รับประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน และประชาชนต่อไป
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องสิทธิสวัสดิการแรงงาน เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนได้ผลักดันมาโดยตลอด ตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชน สส. ที่ทำอยู่ในปีกแรงงานได้ดำเนินการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด และวันนี้ได้ประสานงานกับทุกพรรคการเมือง จนได้มีการจัดระเบียบวาระเพื่อนำร่างกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิสตรีต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิวันลาขึ้นมาพิจารณาก่อน ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี เท่าที่ทราบมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการรับหลักการและไปคุยกันรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการ และมีความเป็นไปได้สูงที่จะผ่านได้ทันภายใต้สภาชุดนี้ การทำงานต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านแรงงานอื่น ๆ เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนจะได้มีการร่วมงานกับเครือข่ายต่อไป เพื่อผลักดันกฎหมาย ยกระดับสิทธิให้กับพี่น้องแรงงานและผู้ใช้แรงงานทุกคน