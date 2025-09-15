เอกฉันท์ สว.ผ่านร่าง กม.แรงงาน เพิ่มลาคลอด 120 วัน ลูกป่วยลาต่อ 15 วัน-คู่สมรสลาช่วยเลี้ยงไม่หักค่าจ้าง

“วุฒิสภา” เห็นชอบเสียงเอกฉันท์ ผ่านร่างกม.แรงงาน เพิ่มวันลาคลอด120วัน เพิ่มลาต่อ 15 วันกรณีบุตรป่วย-คู่สมรสลาเพื่อช่วยเลี้ยงบุตรได้ไม่หักค่าจ้าง
วันนี้ (15ก.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ…. ด้วยเสียงเอกฉันท์ 125 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง หลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดเป็นรายมาตราแล้วเสร็จ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณาเป็นรายมาตรา ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญต่อการเพิ่มสิทธิการลาคลอดของลูกจ้างหญิง ไม่เกิน 120 วัน และให้สิทธิลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อีกไม่เกิน 15 วัน ในกรณรีที่บุตรมีภาวะเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน มีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการ ทั้งนี้กำหนดให้ได้รับค่าจ้าง 50% ของอัตราค่าจ้างในวันทำงาน
นอกจากนั้นให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วัน โดยใช้สิทธิก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่บุตรคลอด ซึ่งยังจะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 15 วัน สำหรับประเด็นค่าจ้างกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างหญิงที่ลาคลอดบุตร เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 60 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
หลังจากนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ตามร่างกฎหมาย กำหนดให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วัน