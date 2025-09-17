"สิริพงศ์" แจงรันเวย์ถนนหลวงขออนุญาตตาม กม. ไม่เกี่ยว "อนุทิน" คุม มท. ชี้ขอปรับปรุงให้ปชช.ใช้ร่วมกัน

รองหน.ภท. แจงปม ใช้ถนนหลวงเป็นรันเวย์เครื่องบิน ยัน ขออนุญาตตามกฎหมาย ไม่เกี่ยว "อนุทิน" นั่ง รมว.มหาดไทย ชี้ ขอปรับปรุงถนนหลวง 3.5 เมตร ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน
วันนี้ (17 ก.ย. 68)นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องของนายนิยม นพรัตน์ ที่ยื่นร้องนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 213 ว่าใช้ที่ดินสาธารณะในการทำทางขึ้นลงอากาศยาน ว่า พื้นที่ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อปี 2559 นายอนุทินได้ไปขออนุญาตกับกรมการบินพลเรือน เพื่อขอทำสนามบินส่วนบุคคลบนที่ดิน 2 แปลง มีถนนสาธารณะพาดขวาง กว้าง 3.5 เมตร
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า ในปี 2559 นายอนุทิน ขออนุญาตปรับปรุงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผิวถนนให้อากาศยานขึ้นลงได้ และให้ประชาชนใช้งานร่วมกันอย่างเป็นสาธารณะ ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อนุญาตให้ดำเนินการ พร้อมให้เหตุผลว่า บริเวณดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว การลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินการต้องไม่อุปสรรคต่อประชาชน และเปิดเพื่อเป็นประโยชน์
อีกทั้ง ในขณะที่มีการให้บริการกับอากาศยาน จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่เมื่อเสร็จภารกิจก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้งานร่วมกันตามปกติ ไม่เสื่อมสภาพของถนน
“เข้าใจได้ว่าประเด็นดังกล่าว นายกรัฐมนตรีถูกจับจ้องจากฝั่งการเมือง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2559 ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมหาดไทย หากจะบอกว่าเป็นรัฐมนตรีใช้อำนาจ ถือว่าไม่ใช่ แต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ทั้งเรื่องการสัญจร การขอใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะ รวมถึงมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่“ นายสิริพงศ์ กล่าว