"วิโรจน์" ลั่นเลือกฝ่ายไหนก็เป็นนั่งร้านฝ่ายนั้น ยันไร้ข้อตกลงเรื่อง รมต.พร้อมตรวจสอบทั้งน้ำเงิน-แดง

"วิโรจน์" ลั่นเลือกฝ่ายไหนก็ตกเป็นนั่งร้านฝ่ายนั้น บอก น้อมรับคำวิจารณ์ ยันไม่มีข้อตกลงเรื่อง รมต. เชื่อ หน้าตารัฐมนตรีดีแค่ไหนมีเวลา 4 เดือน ได้แค่ประคองเศรษฐกิจ ชี้ พร้อมตรวจสอบทั้งสีน้ำเงิน-สีแดง ไม่สน เจ้าของปราสาทสายฟ้า เผย ปชน. ปักหมุดเตรียมตรวจสอบ ครม.อนุทิน 1 วันแถลงนโยบาย กว่า 36 คน
วันที่ 16 ก.ย. 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาชนถูกกล่าวหาว่าเป็นนั่งร้านให้พรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาล ว่า เรื่องคนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำงานของรัฐบาล และเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการจำกัดระยะเวลาของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่ต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน ให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเฉพาะกาลเพื่อภารกิจบางอย่างเท่านั้น ยืนยันการตรวจสอบอย่างเข้มข้นดำเนินกับภาคประชาชนและเครือข่ายอย่างใกล้ชิด และน้อมรับเคารพเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคประชาชนเป็นนั่งร้าน ยกมือโหวตให้นายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย แต่ชี้แจงว่ายังไงก็ตามพรรคประชาชนก็ต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสีน้ำเงิน รัฐบาลสีแดง ซึ่งหากยกมืออีกฝ่ายก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นนั่งร้านให้อีกอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ดี
นายวิโรจน์ ระบุว่า มั่นใจว่ารัฐบาลเฉพาะกาล 4 เดือน และเข้าใจดีถึงความอึดอัดถึงโฉมคณะรัฐมนตรีบางคนที่ถูกข้อกังขาของสังคม แต่เชื่อว่าด้วยรัฐธรรมนูญปี 2560 ด้วยรัฐสภาเสียงปริ่มน้ำ ต่อให้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หน้าตารัฐมนตรียังคงวนเวียนอยู่กับกลุ่มเดิม การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการคืนอำนาจให้กับประชาชนคือการยุบสภาเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ได้รัฐบาลที่ชอบธรรมมาจากการเลือกตั้ง น้อมรับข้อต่อว่าท้วงติ่ง
ส่วนในวันแถลงนโยบายพรรคประชาชนจัดผู้อภิปรายไว้อย่างไรบ้างนั้น นายวิโรจน์ กล่าวว่า มีการเตรียมกรอบในระยะเวลา 4 เดือนในการประคับประคองเศรษฐกิจจะทำอย่างไร ซึ่งรับผิดชอบโดยนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน และการท้วงติ่งเพื่อเตือนหรือส่งสัญญาณว่าสิ่งใดไม่ควรกระทำในระยะเวลา 4 เดือนซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งการฮั้ว สว.เขากระโดง และการเข้ามาของนายทุนที่เชื่อมโยงไปถึงทุนฝั่งกัมพูชา ตนและสส.อย่างน้อย 36 คนจะรวบรวมข้อมูลและอภิปรายท้วงติ่งพร้อมปักหมุดตรวจสอบ ครม.อนุทิน 1 ไว้ล่วงหน้า
เมื่อถามว่าการอภิปรายจะสามารถลบความครางแคลงใจว่าเป็นฝ่ายค้านจริงหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลได้หรือไม่ นายวิโรจน์ ระบุว่า ต้องดูที่เนื้อหาสาระซึ่งเราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไม่ต้องคำนึงถึงเจ้าของปราสาทสายฟ้า ดำเนินการตามเนื้อผ้า เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจบทบาทของพวกเรามากขึ้นจากการอภิปราย และการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริง ๆ เราคำนวณแล้วว่าหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะเปิดประตูบานแรกถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านการทำประชามติ 4 เดือนเพียงพอแล้ว และให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน และจะได้รัฐบาลที่มีความชอบธรรมปลดโซ่ตรวนจากรัฐธรรมนูญปี 2560
เมื่อถามว่ากรณีที่นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ ว่าเพราะพรรคประชาชนจึงได้โควตารัฐมนตรีคนนอกโปรไฟล์ดี ๆ เข้ามาอยู่ในครม.อนุทิน1 จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีการตกลงตำแหน่งรัฐมนตรีกันมาก่อนหรือไม่ นายวิโรจน์ ระบุว่า เราไม่ประสงค์ที่จะร่วมรัฐบาลต้องการแค่รัฐบาลเสียงข้างน้อย 4 เดือนเท่านั้น หากเราคิดถึงคณิตศาสตร์การเมืองแบบดั้งเดิม สส. 10 คนต่อ 1 รัฐมนตรี ก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีว่าจะจัดการอย่างไรซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนายอนุทิน
"ถ้าเขาตั้งหน้าตารัฐมนตรีที่ดีเขาก็ควรได้รับคำชมจากประชาชน ถ้าเขาตั้งรัฐมนตรีเป็นคนที่ประชาชนไม่ต้องการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากประชาชน นายอนุทินก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ ผมว่าคุณรักชนกคงสัมภาษณ์ในลักษณะของคณิตศาสตร์มากกว่า แต่ในการเจรจาไม่มีในส่วนนี้ขอตอบสั้น ๆ ว่าเราไม่ร่วมรัฐบาล " นายวิโรจน์กล่าว
สำหรับหน้าตาคณะรัฐมนตรีจะสามารถพาประเทศไปสู่เป้าหมายภายใน 4 เดือนตาม MOA หรือไม่ นายวิโรจน์ มองว่า หน้าตารัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่พยายามจะไม่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากประชาชน ในวันแรกแต่ยืนยันว่าระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือน รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ประคับประคองบ้านเมืองไปสู่การยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ และเชื่อว่ารัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมาก ได้ฉันทามติจากประชาชนจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่สัญญาให้กับประชาชนได้
"ต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีต่อให้เป็นซุปเปอร์แมนถ้าอยู่ในสภาวะที่สภาปริ่มน้ำแบบนี้ขับเคลื่อนไปได้ยากพอสมควร เชื่อว่าหน้าตารัฐมนตรีที่ดี อย่างน้อย ๆ ก็สามารถประคับประคอง เพราะจะไม่ถูกการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนจะทำงานให้ราบรื่นขึ้น" นายวิโรจน์กล่าว
ทั้งนี้ นายวิโรจน์ ยืนยันว่า จะใช้กลไกทางสภา ทั้งตั้งกระทู้ถามสด เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา กรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบรัฐบาล รวมถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งถ้าเกิดมีความชัดเจนชัดแจ้งก็จะยกมือคว่ำรัฐบาล