กรมชลฯ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ปั้น “ฮีโร่” พิทักษ์น้ำชลประทาน ตระหนักรู้ความสำคัญการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

กรมชลประทานมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำ จัดกิจกรรม “H2O HEROES : ปั้นฮีโร่พิทักษ์นํ้าดี” ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการน้ำแก่เยาวชนและนักศึกษาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมเปิดโอกาสให้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดด้านการบริหารจัดการน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ มุ่งหวังสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าใจภารกิจด้านชลประทาน
วันนี้ (15 กันยายน 2568) นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “H2O HEROES : ปั้นฮีโร่พิทักษ์นํ้าดี” ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการน้ำแก่เยาวชนและนักศึกษาในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2568 ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ สำนักงานชลประทานที่ 9 จ.ชลบุรี โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
นายทินกร เปิดเผยว่า กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน นักศึกษา นักเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์น้ำและพัฒนางานชลประทานในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และฝึกคิดวิเคราะห์ ตลอดจนผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานชลประทาน
“นับเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาเรียนรู้บทบาทของงานชลประทานอย่างใกล้ชิด ได้ฝึกคิด ฝึกทำ และเสนอแนวทางการจัดการน้ำ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่เพื่ออนาคตของประเทศ ในฐานะที่ สำนักงานชลประทานที่ 9 มีภารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระแก้ว รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งนับเป็นโจทย์สำคัญในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพและคงอยู่อย่างยั่งยืน ” ผู้อำนวยการ สำนักชลงานประทานที่ 9 กล่าว
สำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทั้งในการเรียน การทำงานในอนาคต รวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนของตน อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของกรมชลประทาน ที่สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตามแนวทาง “ปฏิบัติการเชิงรุก” หนึ่งในนโยบายสำคัญของ “RID UNITED” ซึ่งเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อภารกิจของกรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เข้ากับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้พิทักษ์น้ำที่จะร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต