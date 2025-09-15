กางทรัพย์สิน 2 บิ๊กเนมท้องถิ่น "ปานัดฌา" ลูก "ชาดา" อู้ฟู่ 166 ล. "พี่ชายเต้น" ไม่เบา 33.4 ล.

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 2 บิ๊กเนมท้องถิ่น "ปานัดฌา" นายกเทศมนตรีเมืองอุทัย ‘ลูกสาวชาดา’ รวย 166 ล. ด้านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส นครฯ ‘พี่ชายณัฐวุฒิ’ ไม่เบา 33.4 ล.
วันนี้ (15 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นหลายรายโดยรายที่น่าสนใจ 1.น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ บุตรสาว “ชาดา ไทยเศรษฐ์” อดีตรัฐมนตรี สส.อุทัยธานี และแกนนำพรรคภูมิใจไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2568
น.ส.ปานัดฌา แจ้งสถานะอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายณัฐพงษ์ เบญจทวีผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุทัยไชโย จำกัด ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง เคยเป็นคู่สัญญากับภาครัฐกว่า 201 ล้านบาท ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 2 คน แจ้งมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 166,430,718 บาท มีหนี้สินรวมกันทั้งสิ้น 79,472,676 บาท
โดย น.ส.ปานัดฌา แจ้งมีทรัพย์สิน 26,380,906 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 488,503 บาท ที่ดิน 7 แปลง 6,210,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง 5.2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,460,155 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 11,722,148 บาท มีหนี้สิน 2,097,052 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี รายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,425,583 บาท เป็นค่าตอบแทน 1,403,094 บาท ค่าอ้อย 22,489 บาท รายได้จากสามี 1 ล้านบาท รายจ่ายรวม 1,449,760 บาท
ส่วนนายณัฐพงษ์ มีทรัพย์สิน 132,122,841 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 7,806,541 บาท เงินลงทุน 91 ล้านบาท (ในบริษัท อุทัยไชโย จำกัด) ที่ดิน 5 แปลง 1,437,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 15,763,000 บาท ยานพาหนะ 3 คัน 4.7 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,087,945 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,828,355 บาท หนี้สินรวม 77,375,623 บาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้สินที่มีสัญญาเป็นหนังสือกับบริษัท อุทัยไชโย จำกัด จำนวน 8 รายการ รวมมูลค่า 75,092,403 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 5.8 ล้านบาท มาจากค่าตอบแทน/ธุรกิจทั้งหมด รายจ่ายรวม 2,634,700 บาท
ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 7,926,970 บาท เป็นกรมธรรม์ทั้งหมด มีรายจ่ายต่อปีรวม 2,140,500 บาท เป็นค่าเล่าเรียน และค่ากรมธรรม์
ทรัพย์สินน่าสนใจ น.ส.ปานัดฌา แจ้งสะสมทองคำแท่ง 17 รายการ มูลค่า 2,572,500 บาท ชุดสร้อยเพชร แหวนเพชร ต่างหูเพชร 3 รายการ 1,350,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับอีกจำนวนไม่น้อย ส่วนนายณัฐพงษ์ มีนาฬิกา Rolex Daytona 1 เรือน มูลค่า 9 แสนบาท แหวน 22 วง 1.3 ล้านบาท ปืน 1 กระบอก 85,000 บาท ที่เหลือเป็นกระเป๋า แหวน กำไล และเครื่องประดับต่าง ๆ
สำหรับ น.ส.ปานัดฌามีน้องสาวคือ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรมว.มท.
2.นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ กรณีเข้ารับตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2568 โดยนายเจตนันท์ เป็นพี่ชายแท้ ๆ ของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรี อดีตสส.พรรคเพื่อไทย และอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (น.ส.แพทองธาร ชินวัตร) ซึ่ง ปัจจุบันยังทำงานด้านการสื่อสารให้พรรคเพื่อไทย
โดยนายเจตนันท์ แจ้งมีทรัพย์สิน 30,219,548 บาท มีหนี้สิน 3,546,613 บาท มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 489,600 บาท มีรายจ่ายรวม 398,702 บาท ส่วนนางชนิกานต์ ใสยเกื้อ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มรภ.นครศรีธรรมราช คู่สมรส มีทรัพย์สิน 3,242,234 บาท มีหนี้สิน 37,757 บาท มีรายได้รวม 1,130,000 บาท ในจำนวนนี้มาจากการจำหน่ายผลผลิตสวนปาล์ม 3.5 แสนบาท รายจ่ายรวม 759,296 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 33,461,803 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,584,371 บาท