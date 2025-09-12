“แรมโบ้” จวก “ภูมิธรรม” อยู่ 2 ปี ไม่แก้ปัญหาประเทศ ซัดปมโยกย้าย มท.ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

“แรมโบ้” เหน็บรัฐบาลภูมิธรรม อยู่ 2 ปี ไม่แก้ปัญหาประเทศ ขอย้อนมองดูตัวเองโยกย้ายข้าราชการที่ผ่านมา มีคนของใครบ้าง ก่อนไปตั้งข้อสังเกตอดีตอธิบดีปกครองโตไวจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์ เดี๋ยวจะถูกมอง “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” ตั้งข้อสังเกตโจมตีนายกฯ อนุทิน เพราะกลัวการนำโป๊กเกอร์ กลับไปเป็นการพนันหรือไม่
วันนี้ (12 ก.ย.) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่จะเร่งแก้ไขปัญหา แต่กลับจะรื้อโยกย้ายข้าราชการมหาดไทยใหม่หมด และยังตั้งข้อสังเกตอดีตอธิบดีปกครองโตไวมาจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ว่า ขณะนี้รัฐบาลใหม่ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้เข้ามาทำงานแบบเต็มตัวเลย นายภูมิธรรม ช่างไม่ละอายปาก ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิจฉาตาร้อนคล้ายคนผิดหวังออกหักที่ไม่สามารถเป็นรัฐบาลต่อไปได้ ต้องกลับมาเป็นฝ่ายค้านโดยฉับพลัน คงยังทำใจไม่ได้จึงออกมาพล่ามรายวัน แบบคนขี้อิจฉาตาร้อน คงเสียใจมากที่ทำงานพลาดให้นายใหญ่ผิดหวังต้องออกมาแสดงบทบาท พูดมากรายวัน
อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างฟอร์มทีม ครม.ตั้งรัฐบาล โดยนอกจากคนการเมืองแล้ว ยังได้ทาบทามคนนอกที่มีฝีมือดีมีคุณภาพและประสบการณ์ เข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในหลายกระทรวง ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่ามีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาเร่งแก้ปัญหาให้ประเทศชาติ แม้ว่าจะมีเวลาน้อยเพียง 4 เดือนเท่านั้น แตกต่างจากรัฐบาลเพื่อไทยที่ทำงานมาเกือบ 2 ปี แต่ไม่มีผลงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประเทศเลย มีแต่ผลงานที่ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ของนายภูมิธรรม ที่เข้ารับตำแหน่ง 2 วัน โยกย้ายข้าราชการแบบรายวันและขู่ข้าราชการจนขวัญฟ่อไปหมด คิดแต่จะใช้อำนาจล้างแค้นเอาคืนทางการเมืองกับคนที่ตนคิดว่าไม่ใช่ข้าราชการใต้อาณัติของตนเอง โดยไม่ให้ความเป็นธรรม ผู้นำแบบนี้เขาเรียกว่า คนคลั่งอำนาจหรือเปล่า
ส่วนกรณีที่ นายภูมิธรรม บอกว่า นายอนุทิน จะเข้ามารื้อโยกย้ายข้าราชการนั้น และพุ่งเป้าไปที่อธิบดีกรมการปกครองที่มาจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์นั้น ตนมองว่า ที่ผ่านมา นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง รวมถึง นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังทำงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ยังไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เป็นข้าราชการที่ทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละไม่มีประวัติด่างพร้อย ใครเคยเป็นข้าราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องโคตรซวยทุกคน เพราะนายภูมิธรรมเอาการเมืองมารังแกข้าราชการที่เคยผ่านจังหวัดบุรัมย์มาอย่างนั้นคงไม่เป็นธรรมแน่ ห้ามมาจากบุรีรัมย์อย่างนั้นใช่ไหมจึงจะได้ดี
“นายภูมิธรรม เข้ามาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพียงไม่กี่วัน ยังไม่ทันได้เห็นการทำงานของบุคคลทั้ง 2 เลย ก็สั่งโยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการแล้ว และยังมาอ้างอีกว่าเป็นคนของใคร นี่คือ การทำงานแบบมีอคติส่วนตัวมากกว่า ไม่เอาผลงานมาเป็นตัวชี้วัด มีแต่เกมการเมืองจะเอาแต่คนใกล้ชิดตนเองที่คอยเลียแข้งเลียขาตัวเองเท่านั้นใช่ไหม
นายเสกสกล กล่าวต่อว่า ตนเองอยากให้นายภูมิธรรม ทบทวนที่ผ่านมา ว่า การแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมามีคนของใครหรือไม่ การโยกย้ายเอาแต่คนของตัวเองใข่ไหม หลายตำแหน่งก็รู้กันอยู่อธิบดีกรมใหญ่มาจากจังหวัดภาคเหนือ คนของใคร ประชาชนทุกคนทราบดีว่าเด็กของใครคนของนายใหญ่ใช่ไหม? สุดท้ายก็ตรงคำภาษิตที่ว่า..“ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” ควรละอายแก่ใจตัวเองบ้าง
ขณะเดียวกัน การที่ นายกฯ อนุทิน เตรียมรื้อโยกย้ายข้าราชการกลับเข้ามา ตนมองว่า เพราะต้องคืนความเป็นธรรมให้เขา ก็สมควรแก่เหตุและผล ข้าราชการที่ดีเสียสละ ควรได้รับความเป็นธรรมไม่ควรถูกนักการเมืองแบบนายภูมิธรรมเอาอำนาจการเมืองมารังแกมิใช่หรือ
นอกจากนี้ ตนเองยังตั้งข้อสังเกตว่า การที่นายภูมิธรรมออกมาโจมตี นายกฯ อนุทิน อย่างต่อเนื่องนั้น อาจจะเพราะกลัวว่านายกฯ อนุทิน เข้ามาแล้วจะยกเลิกให้โป๊กเกอร์ที่นายภูมิธรรมเอาขึ้นมาเป็นกีฬา ทั้งที่มันคือการพนัน มิใช่กีฬา กลัวว่า นายอนุทินจะนำกลับคืนเป็นการพนันหรือไม่ เพราะน่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของนายภูมิธรรม หรือไม่ที่เอาการพนันโป๊กเกอร์ขึ้นมาบนดินเป็นกีฬา แต่นายอนุทินบอกไว้ว่า ใครจะสนับสนุนการพนันทุกประเภทให้รอนายกฯคนอื่น มิใช่ยุคสมัยนายอนุทินเป็นนายกฯแน่นอน” นายเสกสกล กล่าว