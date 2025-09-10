“สมศักดิ์” ปิดเวทีบริการทุกช่วงวัยที่เพชรบูรณ์ โชว์นับคาร์บ 42 ล้านคน ประหยัดงบ 823 ล้าน

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” ปิดฉากเวทีบริการทุกช่วงวัยที่เพชรบูรณ์ โชว์ผลงานเด็ด! ประชาชนนับคาร์บได้แล้วกว่า 42 ล. ลดค่าใช้จ่ายไปแล้ว 823 ล. 4คาดหากควบคุมผู้ป่วย NCDs ได้ 22 ล้านคน จะช่วยประเทศประหยัดงบสูงถึง 5.7 หมื่นล.
วันนี้( 10 ก.ย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขภายใต้หลัก "อสม. มั่นคง สาธารณสุขเข้มแข็ง เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs" จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก นางสาว ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก และอำเภอเขาค้อ กว่า 1,500 คน เข้าร่วม ที่สวนสาธารณะหนองแค ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงานและวัยสูงอายุ ครอบคลุมปัญหาสุขภาพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ตนจึงมีความยินดีที่ได้มาเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข "อสม. มั่นคง สาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล NCDs" ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันนี้
“ที่ผ่านมา โครงการนี้ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชน กว่า 33 ล้านคน ในพื้นที่ 45 จังหวัด สำหรับวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มี 10 บูธบริการ ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 1,900 คน ได้แก่ 1. Health Station in School 2.สถานีสุขภาพชุมชน 3.ศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน 4.โรงเรียนเบาหวาน 5.สุขภาพดีวิถีไทหล่ม 6.ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย 7.มินิธัญญารักษ์ 8.ชุนชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 9.มณีเวชแก้นิ้วล็อค จัดสมดุลร่างกาย และ 10.Application Care Giver 4.0“ รมว.สาธารณสุข กล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนได้มีโอกาสบรรยายให้พระสงฆ์ ประมาณ 2,000 รูป ทั่วประเทศ รวมถึงไปแนะนำ อสม. และ อสส. เพื่อให้ช่วยรณรงค์การนับคาร์บ ลดโรค NCDs โดยวันนี้ ตนรู้สึกดีใจ ที่เห็นคนมารับรางวัลจากการลดน้ำหนักด้วยการนับคาร์บ ซึ่งนางสาวตรีชฎา ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการลดน้ำหนัก โดยนางสาวตรีชฎา ยังเป็นชาวหล่มเก่า เพชรบูรณ์ จึงให้ช่วยบรรยายการนับคาร์บกับพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ในวันนี้ด้วย โดยขณะนี้ ประชาชนนับคาร์บได้แล้ว 42,523,571 คน มีผู้เข้ารับการรักษา NCDs จำนวน 315,755 คน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 823 ล้านบาท ซึ่งถ้าคำนวนจากตัวเลขผู้ป่วย NCDs 22 ล้านคน ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 57,390 ล้านบาท
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า วันนี้ ตนยินดีที่ได้พบ อสม. โดย อสม. มีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ ประชาชน ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้น อสม.ต้องเป็นแบบอย่างสุขภาพดี จะได้ช่วยรณรงค์การนับคาร์บ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ แนะนำประชาชนนับคาร์บได้แล้ว 5 แสนคน ซึ่งเมื่อรณรงค์ได้ตามเป้า ก็จะมีรางวัลให้ อสม.ทั่วประเทศรับการตรวจร่างกายเพิ่มอีก 4 ข้อ รวมถึง พ.ร.บ.อสม. โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้เลือกตนเป็นประธาน เพราะตนได้เสนอร่างของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 ก.ย.68 ซึ่งตนใช้เวลากว่า 14 เดือน ในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.อสม. เข้าสภาฯ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ อสม.ทั่วประเทศ