"ชยิกา" ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อดึงกัมพูชาร่วมกู้ทุ่นระเบิด-ใช้ทวิภาคีปักปันเขตแดน หยุดสร้างข่าวปลอมปั่นเกลียดชัง

"ชยิกา" ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อดึงกัมพูชาร่วมกู้ทุ่นระเบิด-ใช้กลไกทวิภาคีปักปันเขตแดน ดึงกัมพูชากลับมาปฏิบัติตามกฎหมายสากล หยุดสร้างข่าวปลอมสร้างความเกลียดชัง 2 ประเทศ
นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวก่อนพ้นจากหน้าที่ถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อรัฐบาลชุดใหม่ว่า อยากสานต่อในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน ระหว่างไทย-กัมพูชา เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม และเดินหน้าผลักดันให้กัมพูชา กลับมาเจรจาทวิภาคี 2 ฝ่ายอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง และจริงใจ และร่วมปักปันเขตแดนโดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน ตามมติของที่ประชุม JBC ไทย-กัมพูชา เพื่อสร้างเส้นเขตแดนใหม่ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน พร้อมให้กัมพูชา กลับมาปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งหยุดการใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ในการสร้างความตึงเครียดตามบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนหยุดสร้างข่าวปลอม ที่บ่มเพาะความเกลียดชังในระดับประชาชน ต่อประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ
นางสาวชยิกา ยังฝากคำถามทิ้งท้ายให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ และประชาคมโลกได้คิดว่า ผู้นำไม่ว่าจะประเทศใด หากเอาชีวิตของประชาชน ทั้งทหาร และพลเรือน มาแลกกับการที่ตัวเองได้มาซึ่งอำนาจและความนิยม เป็นผู้นำที่ควรสนับสนุนหรือไม่