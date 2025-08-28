โต้กลับมาลี! ไทยโชว์หลักฐานเด็ดจากโทรศัพท์ทหารกัมพูชา ตอกหน้าไทยไม่ได้จัดฉาก (ชมคลิป)

กองทัพบกเผยหลักฐานจากโทรศัพท์ทหารกัมพูชาที่เก็บได้ ตรวจสอบ metadata ยืนยันภาพถ่าย คลิปเสียง เป็นของจริง ไม่ได้สร้างขึ้นหรือจัดฉาก ย้ำชัดไทยไม่ได้สร้างข่าวปลอมตามที่ พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวหา พร้อมท้าทายให้ไปชี้แจงต่อในเวทีออตตาวา ยันยังมีหลักฐานอีกจำนวนมากรอเปิดเผย
วันนี้ (28 ส.ค.) เพจ“กองทัพบก ทันกระแส“ ได้โพสต์คลิปวีดีโอ เป็นภาพภาพโทรศัพท์มือถือที่เก็บได้จากทหารกัมพูชา โดยหลังเปิดเครื่อง พบหลักฐานมากมาย ทั้งภาพถ่าย คลิปเสียง และข้อความรายงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานในฐานทหารกัมพูชา โดยมีข้อมูลยืนยันว่าเป็น การเตรียมการเชิงยุทธวิธี เช่น การขุดหลุมขวาก การจัดกำลังพล การเตรียมการปะทะกับทหารไทย และหลักฐานเหล่านี้ใช้ metadata ยืนยันว่าเป็นของจริง ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น
โดยระบุข้อความว่า “ตอบโต้พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งกัมพูชา ด้วยหลักฐานไม่ใช่ลมปากลอยๆ เปิดคลิปโทรศัพท์ทหารกัมพูชาที่เก็บได้ มีข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เชื่อมโยงว่าคือ ทหารกัมพูชา METADATA ที่ตรวจสอบได้มีภาพ และคลิปเสียงการปฏิบัติงานในฐานที่ตั้งทหารกัมพูชามีข้อความรายงาน การขุดหลุมขวาก ตอกย้ำ ตอกหน้าไทยไม่ได้จัดฉาก หรือสร้างข่าวปลอม
พร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “เตรียมไปชี้แจงในออตตาวาแล้วกันนะมาลี มีอีกเยอะ!(ไม่ต้องตกใจทำไมเมนูเป็นภาษาไทย เจ้าหน้าที่ที่พบเจออ่านภาษาเขมรไม่ออก)”
#TruthFromThailand
