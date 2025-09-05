ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ แจงบรวงสรวงรัชกาลที่ 1 เป็นประจําทุกปี มรภ.เป็นเจ้าภาพ ปัด "อนุทิน" เตรียมแก้บน

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์"แจงพิธีบรวงสรวงรัชกาลที่ 1 จัดเป็นประจําทุกปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ ไม่ใช่ เตรียมแก้บนของ "อนุทิน"
วันที่ 5 กันยายน 2568 นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้ทราบว่า ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568 จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีพิธีบรวงสรวงรัชกาลที่ 1 ณ บริเวณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ ขณะนี้ ได้มีการเตรียมการจัดสถานที่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ซึ่งมิใช่เป็นการเตรียมแก้บนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ