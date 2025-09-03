”ภูมิธรรม“ เดินฝ่าวงล้อมสื่อ ปัดให้สัมภาษณ์ หลังมีข่าว พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ ถูกตีกลับ

”ภูมิธรรม“ เดินฝ่าวงล้อมสื่อมวลชน ไม่ให้สัมภาษณ์ หลังมีข่าว พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถูกตีกลับ ก่อนขึ้นรถออกจากทำเนียบฯ ทันที
วันนี้(3 ก.ย.) เมื่เวลา 17.20 น.นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์ประเด็นพระราชกฤษฎีกายุบสภา ถูกตีกลับ ซึ่งนายภูมิธรรม เมื่อเห็นผู้สื่อข่าว ได้พูดทันทีว่า “ไม่ให้สัมภาษณ์” ก่อนเดินออกจากวงสื่อมวลชน
ผู้สื่อข่าวพยามสอบถามต่อถึงความขัดเจนในประเด็นดังกล่าว แต่ในนายภูมิธรรมไม่ได้พูดอะไร และเดินขึ้นรถออกไปทันที