”ภูมิธรรม“ เดินฝ่าวงล้อมสื่อ ปัดให้สัมภาษณ์ หลังมีข่าว พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ ถูกตีกลับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



”ภูมิธรรม“ เดินฝ่าวงล้อมสื่อมวลชน ไม่ให้สัมภาษณ์ หลังมีข่าว พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถูกตีกลับ ก่อนขึ้นรถออกจากทำเนียบฯ ทันที


วันนี้(3 ก.ย.) เมื่เวลา 17.20 น.นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์ประเด็นพระราชกฤษฎีกายุบสภา ถูกตีกลับ ซึ่งนายภูมิธรรม เมื่อเห็นผู้สื่อข่าว ได้พูดทันทีว่า “ไม่ให้สัมภาษณ์” ก่อนเดินออกจากวงสื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าวพยามสอบถามต่อถึงความขัดเจนในประเด็นดังกล่าว แต่ในนายภูมิธรรมไม่ได้พูดอะไร และเดินขึ้นรถออกไปทันที

