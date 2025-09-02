โฆษก ภท.เชื่อการเมืองยังไม่ถึงทางตัน ไม่ถึงขั้นยุบสภา หันจับมือ พท.หรือไม่ขอมองปัจจุบันก่อน

โฆษกภูมิใจไทยแจงยังไม่มองถึงขั้นยุบสภา เชื่อทางเมืองยังไม่ถึงทางตัน บอกหัวหน้าพรรคมีแนวทางการเมืองของตัวเอง จะกลับไปจับมือกับเพื่อไทยหรือไม่ ขอมองแค่ปัจจุบันและอนาคต
วันที่ 2 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภา มีข้อกังวลอะไรหรือไม่ ว่า แต่ละคนแต่ละตำแหน่งก็มีหน้าที่ของตนเอง เรื่องบางเรื่องพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกติกา ส่วนเรื่องสมการในอนาคตพรรคภูมิใจไทยไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น เพราะตอนนี้กำลังรอคำตอบในหลายๆ
อย่าง
หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นจริง พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินตามกติกาใช่หรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย เผยว่า เรื่องนี้เป็นการคาดเดา พรรคภูมิใจไทยก็ยังติดตามหลายๆ มุม ยังไม่ได้ตัดสินว่าทิศทางการเมืองจะไปทางไหน
เมื่อถามว่า มีการคาดเดาพรรคเพื่อไทยกล้าจะประกาศยุบสภาหรือไม่ ในสถานการณ์ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะยุบได้หรือไม่ได้ นส.แนน เผยว่า เรื่องนี้ขอไม่คาดเดาข้ามไปพรรคอื่น สุดท้ายแล้วแต่ละพรรคมีจุดยืนในสถานการณ์การเมืองที่แตกต่างกัน จะให้ไปคาดเดาสถานการณ์ของแต่ละพรรคเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในหรือภายนอกก็แตกต่างกัน
ส่วนกระแสข่าวพรรคประชาชนจะไม่เลือกทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย ได้มีการเผื่อใจไว้หรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ใช้คำว่าเผื่อใจคงไม่ได้ เพราะเราอยู่ด้วยการให้เกียรติกัน สุดท้ายขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ พรรคภูมิใจไทยมองว่ายังมีทางที่จะไปต่อ ไม่ถึงขั้นเป็นทางตันหาทางออกไม่ได้
ทั้งนี้ได้รับสัญญาณอะไรหรือไม่จากพรรคประชาชน นส.แนน เผยว่า ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรทั้งนั้น ได้แต่ติดตามข่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
เมื่อถามย้ำว่า เป็นไปได้หรือไม่หากพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะกลับมาจับมือกัน หากพรรคประชาชนไม่เลือกใครเลย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ย้ำว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคต นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ได้พูดให้ชัดเจนแล้ว เราพยายามตอบในแนวทางปัจจุบันมาโดยตลอด และนายอนุทิน เน้นย้ำเรื่องนี้หลายรอบ
ส่วนเป็นการปิดประตูกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น ดูจากเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่ผ่านมา เราไม่รู้ว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยพูดจาภาษาเดียวกันหรือไม่ พรรคภูมิใจไทยขอดูปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น ไม่มองย้อนไปอดีต
การที่ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่า สามารถกลืนเลือดได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นที่ต้องกลับมาร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ย้ำว่า ขอไม่ตอบเพราะยังไม่มั่นใจว่า คำว่ากลืนเลือดคืออะไรคายเลือดคืออะไร พรรคภูมิใจไทยขอย้ำว่ามองแค่ปัจจุบันกับอนาคต การเมืองไทยยังไม่ถึงทางตัน มีทางออกเสมอ สส.ในสภา ก็ยังพร้อมทำงานภายใต้สภาชุดนี้