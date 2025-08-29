มติ ภท.ส่ง "อนุทิน-ไชยชนก-ภราดร" คุย ปชน. ยันการเมืองไทยยังไม่สุญญากาศ ให้รอกลับมาชี้แจง

ภท.มีมติส่ง "หัวหน้าหนู-ไชยชนก-ภราดร" คุยแนวทางกับหัวหน้าพรรคประชาชน ยันการเมืองไทยยังไม่เกิดสุญญากาศ ขอให้รอ "อนุทิน" กลับมาชี้แจงเอง
วันนี้ (29ส.ค.) เมื่อเวลา 16.50 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สส.อยุธยา และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ นส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ร่วมแถลงข่าวหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกรัฐมนตรี และหลังจากได้รับฟังคำแถลงการณ์จาก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ว่า พรรคภูมิใจไทย รับฟังข้อเสนอที่หัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดตั้งรัฐบาล และหลังจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และนายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง จะเดินทางไปที่ทำการพรรคประชาชน เพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการกับหัวหน้าพรรคและผู้บริหารของพรรค
ทั้งนี้ สมาชิกพรรค สส. และกรรมการบริหารพรรค ยังคงอยู่ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยจนกว่าจะมีคำแถลงการณ์จากนายอนุทิน
นส.แนน เผยถึงการแถลงของพรรคประชาชน ที่ประเมินว่าเป็นท่าทีที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองไทย พรรคภูมิใจไทยถือว่าขณะนี้การเมืองไทยยังไม่ถึงทางตัน และยังมีทางเดินต่อไปได้ วันนี้เป็นสัญญาณที่ดีที่จะเดินหน้าต่อ ไม่ว่าจะฝ่ายบริหาร หรือสภานิติบัญญัติ ยังมีทางเดินทางต่อในการเลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า การประชุมสมาชิกพรรค ได้มีเงื่อนไขหรือไม่ว่าจะจับมือกับพรรคไหนหรือไม่จับมือกับพรรคใด นส.แนน เผยว่า ประเด็นนี้ขอให้พูดคุยระหว่างหัวหน้าพรรคของแต่ละพรรค และตัวแทนแต่ละพรรค ขณะนี้ นายอนุทินได้เดินทางไปที่พรรคประชาชน
สำหรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นการปิดช่องสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่ นส.แนน ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ก้าวล่วงในการตัดสิน ความเห็นทางการเมืองมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักกฎหมาย ก็ยังพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า การเมืองไทยยังมีทางไปต่อ ไม่ได้มีสุญญากาศทางการเมือง
นายสมศักดิ์ ยังระบุด้วยว่า นายอนุทิน จะเดินทางกลับมาจากพรรคประชาชน เพราะตอนนี้สมาสมาชิกพรรค สส. รวมถึงกรรมการบริหารพรรคก็ยังคงรออยู่ที่พรรคภูมิใจไทย
ส่วนการแถลงข่าวนั้น รอความชัดเจนหลังจากพูดคุย ซึ่งอาจเป็นไปได้สองทางคือ แถลงข่าวที่พรรคประชาชน และกลับมาแถลงข่าวที่พรรคภูมิใจไทย และจะมีคำแถลงการณ์ของพรรคออกมาอีกครั้งแน่นอนหลังจากที่ นายอนุทิน ได้เดินทางไปพูดคุยกับหัวหน้าพรรคประชาชน