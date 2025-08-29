﻿'บิ๊กเล็ก' เชื่อมั่นเปลี่ยนรัฐบาลไม่กระทบประชุม GBC ยิ้มรับหากมีคนที่เหมาะสมกว่ามารับตำแหน่งต่อ

'บิ๊กเล็ก' เชื่อมั่น ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ส่งผลต่อการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้น พร้อมยิ้มรับหากมีคนที่เหมาะสมกว่ามาดำรงตำแหน่งต่อ
วันที่ 29 ส.ค.พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังทราบคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง ซึ่งส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย - กัมพูชา เนื่องจากคณะทำงานก็ยังคงเป็นคณะเดิม และยังคงเดินหน้าทำงานต่อไป จึงเชื่อมั่นว่าไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ
ทั้งนี้ พลเอกณัฐพลไม่ขอตอบคำถามถึงการเตรียมอนาคตทางการเมือง โดยระบุว่า ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้ และตราบใดที่ยังอยู่ในหน้าที่ก็ต้องทำให้เต็มที่ และให้ดีที่สุด แต่หากไม่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร แม้จะต้องลงจากตำแหน่งกลางทาง แต่เชื่อมั่นว่าประเทศไทย มีคนเก่งอีกมาก หากไม่ใช่ตนเองดำรงตำแหน่งต่อไป ย่อมหมายความว่าสามารถหาหาคนที่ดีกว่า เก่งกว่า และมีความสามารถมากกว่าได้แล้ว