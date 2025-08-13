“เทพไท”ฟันธง“อุ๊งอิ๊ง”ลาออกชัวร์ก่อนถึงวันศาล รธน.มีคำวินิจฉัย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า ฟันธง อุ๊งอิ๊ง ลาออก ชัวร์
ช่วงนี้มีกระแสข่าวว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แอบเขียนใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว เป็นการลาออกแบบเงียบๆ จนมีการวิพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นข่าวที่มีการวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวาง จนทำให้แกนนำพรรคเพื่อไทยหลายคน เรียงหน้ากันออกมาปฏิเสธ ตั้งแต่นายแพทย์พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกมาบอกว่า ยังไม่มีแนวความคิดจะลาออก และเชื่อมั่นว่าสามารถจะชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า เรื่องนี้จบแล้วนะ นายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดเรื่องการจะลาออกเลย และไม่มีแผนสำรองใดๆด้วย จนถึงนายสรวงศ์ เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย บอกว่าพรรคไม่ได้กังวล และกำลังใจของนายกรัฐมนตรียังดีอยู่ ส่วนนายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ได้ออกมาเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ เลื่อนการพิจารณาคดีของนางสาวแพทองธาร ออกไป6เดือน และยกเลิกคำสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นางสาวแพทองธารได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม
จากปรากฏการณ์ที่สมาชิก แกนนำพรรคเพื่อไทยและบุคคลในรัฐบาลเรียงหน้าออกมาปฏิเสธเช่นนี้ ก็เพราะมีกระแสข่าวดังหนาหูมาก ว่านางสาวแพทองธารจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย
ผมในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเมือง ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด เชื่อว่าตอนนี้ยังไม่มีการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารจริง แนวความคิดจะลาออกเกิดขึ้นได้ ถ้าหากนายทักษิณ ชินวัตร ไม่สามารถล็อบบี้หรือต่อดีล หรือดีลต่อกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ จนใกล้ถึงวันอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อประเมินแล้วว่าไม่สามารถจะผ่านไปได้ นั่นก็คืออาจมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน นายทักษิณก็ส่งสัญญาณให้นางสาวแพทองธาร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก
ถ้าจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนวันนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงวันเดียวก็ทำได้ จึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหรือรีบเร่ง แต่ก็เชื่อว่านางสาวแพทองธาร จะต้องตัดสินใจลาออกอย่างแน่นอน ก่อนจะถึงวันศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย เพราะนายทักษิณคงไม่อยากให้นางสาวแพทองธาร มีคดีจริยธรรมติดตัวไป ซึ่งจะทำให้อนาคตทางการเมืองของนางสาวแพทองธาร ซึ่งยังอีกยาวไกลเสียหาย ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองในอนาคตได้อีก
เรื่องนี้ฟันธงได้เลยว่า ถ้าหากนายทักษิณต่อดีลไม่ได้ ล็อบบี้ไม่สำเร็จ นางสาวแพทองธาร ต้องเขียนใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างแน่นอน