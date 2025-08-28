ศาล รธน.แจ้งความฟันเพจ “The Critics” และยูทูป “สถาบันทิศทางไทย” เผยแพร่บิดเบือนกระบวนไต่สวนของศาลฯ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งความตำรวจ ปอท.เอาผิด เพจเฟซบุ๊ก The Critics และ YouTube สถาบันทิศทางไทย เผยแพร่ข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงกระบวนการไต่สวนของศาล รธน. ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ และละเมิดอำนาจศาล
วันนี้(28 ส.ค.) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ตามข่าวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ 30/2568 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2568 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่ามีการเผยแพร่คลิปและข่าวในสื่อสารมวลชนหลายช่องทางอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนของศาลลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าข่ายละเมิดอํานาจศาลตามมาตรา 38 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และข้อ 10 และ ข้อ 11 ของข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะดําเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทําการบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อไป นั้น
เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ดําเนินการทางกฎหมายกับ Facebook The Critics และ YouTube สถาบันทิศทางไทย ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริง ในกระบวนการไต่สวนของศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550